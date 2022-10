4 enfants meurent à Thompson, au Manitoba, dans un incendie de maison

Quatre enfants sont morts dans l’incendie d’une maison à Thompson, au Manitoba, mercredi soir, selon la police.

Une femme de 41 ans qui a échappé à l’incendie a déclaré à la police qu’elle se trouvait au sous-sol avec un homme de 62 ans lorsqu’ils ont entendu le bruit d’un incendie à l’étage, selon un communiqué de presse de la GRC.

Les deux adultes et une adolescente se sont échappés, mais pas les quatre autres enfants de la femme.

La police répondant à un incident non lié à proximité vers 20h40 a été le premier personnel d’urgence à l’incendie après avoir entendu une agitation venant de la rue et vu une quantité importante de fumée, indique le communiqué de presse.

La maison était entièrement engloutie par les flammes à l’arrivée des pompiers.

Une fois l’incendie maîtrisé, les pompiers sont entrés dans la maison et ont trouvé les quatre enfants : une fille de 10 ans, un garçon de 9 ans, un garçon de 7 ans et un garçon de 4 ans.

Les enfants ont été emmenés à l’hôpital, où ils sont décédés des suites de blessures subies dans l’incendie, selon la police.

Les deux adultes et le jeune de 13 ans ont été transportés à l’hôpital avec des blessures ne mettant pas leur vie en danger.

La police et le bureau du commissaire aux incendies n’ont pas déterminé la cause de l’incendie et continuent d’enquêter.