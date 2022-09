4 enfants afghans jouant avec un obus non explosé tués à l’école

ISLAMABAD (AP) – Des munitions non explosées ont explosé samedi dans le sud de l’Afghanistan, tuant au moins quatre enfants et en blessant trois autres après que les enfants les aient amenées à l’intérieur de leur école, ont annoncé la police et un médecin.

L’incident dans la province de Helmand s’est produit lorsque les enfants ont découvert un obus non explosé et l’ont amené à l’intérieur de leur école religieuse et ont commencé à jouer avec, selon un communiqué du bureau du chef de la police provinciale.

Les enfants étaient âgés de 7 à 14 ans et au moins trois autres ont été blessés, selon le communiqué de la police.

L’Afghanistan a souffert de décennies de guerre et reste très dangereux pour les enfants, qui collectent souvent de la ferraille à vendre pour subvenir aux besoins de leurs familles. Beaucoup sont tués ou mutilés lorsqu’ils tombent sur des engins non explosés.

Trois des enfants de l’explosion de samedi ont été tués sur le coup et une fille est décédée plus tard des suites de ses blessures à l’hôpital de Lashkar Gah, la capitale provinciale, selon un médecin. Le médecin a parlé sous couvert d’anonymat parce qu’il n’était pas autorisé à s’adresser aux médias.

Rahim Faiez, Associated Press