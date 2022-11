4 emplacements d’Ottawa seront fermés la semaine du 7 novembre pour des travaux d’égout – Shaw Local

D’autres fermetures de rues sont prévues cette semaine à Ottawa alors que son projet de séparation des égouts se poursuit.

L’intersection des avenues Highland et Second, puis vers l’est sur Highland jusqu’au milieu du pâté de maisons, sera fermée toute la journée du lundi 7 novembre.

L’intersection d’East Glover Street et de Third Avenue et à l’est jusqu’à l’intersection d’East Glover Street et de Fifth Avenue sera fermée du lundi 7 novembre au mercredi 9 novembre.

De plus, l’intersection de la Quatrième Avenue et de la rue East Center et au sud jusqu’à l’intersection des avenues Fourth et Highland sera fermée du lundi 7 novembre au mercredi 9 novembre.

Enfin, le sud de l’intersection d’East Glover Street jusqu’à l’intersection des avenues Fourth et Highland sera fermé du mercredi 9 novembre au vendredi 18 novembre.