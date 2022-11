4 émissions de télévision à regarder sur Peacock après “Yellowstone”

Donc, vous avez vérifié les quatre Yellowstone saisons disponibles sur Paon? En supposant que tu t’accroches toujours à ça abonnement – nous vous avons couvert avec un tour d’horizon de quatre autres émissions de télévision incroyables à diffuser en ce moment.

Le catalogue de Peacock propose un mélange de produits originaux Programmation télévisée et passé et actuel émissions de NBC. La service de diffusion en continu a un niveau gratuit qui offre un accès à certains films et émissions mais ne déverrouille pas toute la bibliothèque de Peacock. Cela nécessitera accès premiumqui coûte 5 $ par mois avec les annonces et 10 $ par mois sans pour autant.

Voici nos émissions de télévision préférées sur Peacock à essayer si vous souhaitez vous diversifier à partir de Yellowstone.

Paon Il y a une raison pour laquelle We Are Lady Parts se tient à un impressionnant score de 83 sur Métacritique. Cette comédie britannique mettant en vedette un groupe de punk musulman entièrement féminin est extrêmement amusante et compte un casting de jeunes gens talentueux. La série démarre en nous présentant Amina, 26 ans, une musicienne secrètement douée mais timide dont la recherche désespérée d’un mari tourne court. Entrez Lady Parts, un groupe super cool qui a besoin d’un nouveau guitariste. Amina décide de rejoindre le groupe en échange d’une aide dans sa quête de l’amour. Le temps passé avec ces dames passe vite, faisant de We Are Lady Parts un choix de paon qui vaut vos heures de streaming.

Paon Le podcast populaire sur le vrai crime de Wondery en 2018, Dr. Death, est une chose exaspérante à écouter. Vous vous surprendrez à secouer la tête et à marmonner (peut-être même à crier, si vous êtes dans l’intimité de votre voiture) : “Comment personne arrêter ce type?” Regarder l’adaptation télévisée du podcast de Peacock est une affaire similaire. Christopher Duntsch, un neurochirurgien de Dallas, a tué deux patients qu’il a opérés et blessé 31 autres. Vous voudrez jeter un coup d’œil à cette mini-série dramatique pour un récit captivant et effrayant sur l’horrible série de crimes d’un chirurgien qui a duré beaucoup plus longtemps qu’elle n’aurait dû.

Ed Helms de The Office, The Hangover et d’autres stars bien-aimées de la comédie dans cette sitcom centrée sur la petite ville de Rutherford Falls. Helms joue Nathan, un descendant du fondateur de la ville et un défenseur de son histoire familiale. Son meilleur ami, Reagan ( Jana Schmieding ), est membre de la nation amérindienne Minishonka qui vise à développer le centre culturel Minishonka. Les deux, bien qu’amis, ne sont pas d’accord sur tout, et leur relation est mise à l’épreuve lorsque des bouleversements se produisent en ville. Le spectacle est charmant et drôle (même s’il aborde des sujets importants) et il a également été salué pour sa représentation autochtone à l’écran et dans la chambre de l’écrivain.