4 élèves du lycée La Salle-Pérou se qualifient pour le sceau de bialphabétisation de l’État de l’Illinois – Shaw Local

Quatre élèves du lycée La Salle-Pérou se sont qualifiés pour le sceau de bialphabétisation de l’État de l’Illinois.

Cet honneur est décerné aux étudiants qui démontrent un haut niveau de compétence dans quatre domaines (lecture, écriture, écoute et expression orale) en anglais et dans une langue seconde au test national AAPPL (Évaluation de la performance vers la maîtrise des langues) ou qui reçoivent un score de 4 à l’examen de langue espagnole AP.

Les étudiants auront un sceau officiel apposé sur leur diplôme et il sera inclus dans leurs relevés de notes après l’obtention de leur diplôme. Amy Luaisa, Anya De La Luz, Deisy Padilla et Lizbeth Gonzalez sont les étudiantes et étudiants du LPHS qui ont obtenu le sceau d’État de bialphabétisation cette année.