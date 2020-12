L’apnée du sommeil (SA) est un trouble du sommeil grave dans lequel votre respiration démarre et s’arrête à plusieurs reprises pendant que vous dormez. Le type le plus courant est l’apnée obstructive du sommeil (AOS), où les muscles de la gorge se détendent pendant que vous dormez pour bloquer vos voies respiratoires. Le ronflement, le halètement ou les secousses dans votre sommeil sont quelques-uns des signes signalés d’apnée du sommeil. Léthargie, somnolence diurne, faiblesse, manque de concentration, maux de tête, sautes d’humeur ou irritabilité et sécheresse matinale de la bouche et de la gorge, etc. sont d’autres symptômes à surveiller.

Effets nocifs sur la santé globale

Si elle n’est pas traitée, l’apnée du sommeil peut entraîner divers problèmes de santé, notamment les suivants:

1. Conditions cardiovasculaires: des interruptions respiratoires répétées entraînent une diminution de l’oxygène dans le corps. En conséquence, le cœur cesse de pomper autant de sang, ce qui provoque des réflexes involontaires comme l’agitation, des secousses ou des tremblements dans le corps pour réveiller la personne. Un réveil soudain accélère le rythme cardiaque, ce qui augmente la fréquence cardiaque et la tension artérielle. Finalement, cela peut endommager les parois du cœur et augmenter le risque de diverses maladies cardiaques et affections des vaisseaux sanguins comme l’hypertension artérielle.

2. Syndrome métabolique: les troubles chroniques du sommeil peuvent provoquer des déséquilibres hormonaux et augmenter l’inflammation, donnant lieu à diverses maladies métaboliques comme le diabète, la prise de poids, les taux élevés de cholestérol et l’obésité centrale. Toutes ces conditions métaboliques sont également des facteurs de risque de maladies cardiaques.

3. Problèmes hépatiques: comme l’apnée du sommeil augmente les risques de maladies métaboliques, elle peut également entraîner un fonctionnement anormal du foie ou une stéatose hépatique non alcoolique (NAFLD). Selon une étude de 2013, les patients souffrant d’apnée obstructive du sommeil courent un risque 2,6 fois plus élevé de développer une NAFLD.

4. Léthargie diurne: un sommeil nocturne perturbé ou des réveils répétés peuvent vous rendre irritable, maussade, somnolent et fatigué. Cela peut nuire à la façon dont vous vous concentrez sur vos tâches quotidiennes, ce qui peut entraîner de mauvaises performances dans votre vie professionnelle ou vos études. Cela peut devenir une raison de stress, d’anxiété ou de dépression à l’avenir. Chez les enfants, cela peut rendre la mémorisation plus difficile ou entraîner des problèmes de comportement.

Approches thérapeutiques

Vous devez consulter un médecin si vous remarquez les signes et symptômes de l’apnée du sommeil afin d’éviter les effets indésirables mentionnés ci-dessus. Le traitement de l’apnée du sommeil peut comprendre:

Thérapie par pression positive des voies respiratoires (PAP): Dans la thérapie PAP, un masque est fourni pour être porté sur le nez ou le nez et la bouche. Le masque est doté d’un souffleur d’air qui souffle doucement une quantité mesurée d’air à travers les narines ou la bouche, facilitant le processus de respiration et assurant un sommeil ininterrompu.

Stimulateur nerveux: Le nerf hypoglosse est responsable des mouvements de la langue. Un stimulateur nerveux hypoglosse est implanté dans la poitrine qui agit pour stimuler le nerf. Ces stimulations synchronisent les mouvements de la langue avec chaque respiration et gardent la langue hors des voies respiratoires, facilitant ainsi la respiration.

Dispositifs d’avancement mandibulaire buccal: Il s’agit des appareils dentaires ou oraux prescrits par un dentiste pour un AOS léger ou modéré. Cet appareil fait avancer la mâchoire et empêche la langue de bloquer la gorge. En conséquence, les voies respiratoires restent dégagées pour une bonne respiration.

Chirurgie: Les procédures chirurgicales visent principalement à garder les voies respiratoires dégagées. Certaines des procédures chirurgicales qui peuvent être explorées sont la chirurgie nasale pour éliminer tout blocage du nez, l’amygdalectomie pour enlever les amygdales, la somnoplastie pour réduire la taille de la luette, l’uvulopalatopharyngoplastie pour enlever les tissus mous à l’arrière de la gorge et du palais et chirurgie d’avancée mandibulaire ou maxillaire pour corriger d’éventuels défauts structurels du visage et de la mâchoire.

Les articles sur la santé sur News18 sont rédigés par myUpchar.com, la première et la plus grande ressource de l’Inde en matière d’informations médicales vérifiées. Chez myUpchar, les chercheurs et les journalistes travaillent avec les médecins pour vous apporter des informations sur tout ce qui concerne la santé.