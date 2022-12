4 “drapeaux rouges” qui pourraient signifier que votre relation est en difficulté

Après un certain niveau d’engagement et que vous avez traversé de nombreux hauts et bas avec votre partenaire, il peut être difficile de savoir ce qui est une période difficile et quel est le signe que votre relation est en difficulté.

1. Vous avez l’impression d’élever votre partenaire

Élever votre partenaire fait référence au moment où vous avez l’impression que quelqu’un n’a pas complètement mûri et que vous êtes la personne qui l’aide à se rendre là où il « doit » être, peu importe ce qu’il veut.

Il peut s’agir de petites choses, comme quand se rendre à l’aéroport, ou de grandes choses comme comment budgétiser une maison.

Ce n’est pas une bonne dynamique, dit Lisa Bobby, psychologue et directrice clinique de Développement de l’auto-assistance et du coaching à Denver, Colorado.

“Je pense que cela en soi peut être un peu un drapeau rouge dans une relation”, dit-elle. “Pas parce qu’un partenaire a besoin d’être élevé, mais parce qu’il est avec quelqu’un qui pense que c’est le cas.”

Certains signes que vous pourriez élever votre partenaire incluent :

Vous pensez que leur façon d’être n’est “pas assez bonne”, dit Bobby. Vous pourriez être frustré par la façon dont ils prennent des décisions ou avoir des opinions sur la façon dont ils pourraient être plus efficaces.

Vous pensez qu’ils ne peuvent rien accomplir sans vous. Cela va plus loin que d’être frustré et signifie que vous croyez réellement qu’ils ne pourraient pas fonctionner sans vous.

Vous ne vous sentez pas en sécurité à moins qu’ils ne fassent les choses à votre façon. “Si vous avez besoin que votre partenaire fasse certaines choses de certaines manières pour que vous vous sentiez en sécurité et heureux, c’est un signe de dépendance excessive”, déclare Bobby.

2. Vous utilisez ces deux termes

John et Julie Gottman sont des psychologues cliniciens et des chercheurs renommés. Les deux ont interrogé plus de 3 000 couples et ont suivi certains d’entre eux pendant 20 ans.

Ils ont également étudié plus de 40 000 couples qui sont sur le point de commencer une thérapie de couple.

L’une des raisons pour lesquelles les unions romantiques sombrent dans la consternation, écrivent-ils, est que les gens ne demandent pas ce dont ils ont besoin.

Au lieu de cela, nous laissons des indices sur ce dont nous avons besoin dans l’espoir que nos partenaires saisiront les indices et satisferont des désirs que nous n’avons jamais exprimés. Lorsqu’ils ne réussissent pas ce test déjà condamné, nous les critiquons et disons : « Vous jamais » ou « Vous toujours ».

“Ces phrases de drapeau rouge nous alertent qu’un couple est en territoire fragile”, écrivent-ils. “La perspective négative pourrait commencer à s’installer.”

Demander ce dont nous avons besoin pour être heureux peut sembler plus difficile qu’il n’y paraît. Si vous avez du mal à vocaliser, essayez ces trois choses :

Refléter : Pensez à ce que vous voulez

: Pensez à ce que vous voulez Recadrer : Au lieu d’accuser votre partenaire de ne pas faire quelque chose, offrez-lui une opportunité de faire quelque chose.

: Au lieu d’accuser votre partenaire de ne pas faire quelque chose, offrez-lui une opportunité de faire quelque chose. Décrivez-vous: Demandez ce dont vous avez besoin en disant ce que vous ressentez

Disons que vous réfléchissez et décidez que plus de soirées en amoureux vous rendraient heureux. Vous pouvez recadrer cela comme une opportunité et demander à votre partenaire plus de rendez-vous en décrivant ce que vous ressentez.

Au lieu de dire « tu ne m’emmènes plus jamais à des rendez-vous », dites « tu me manques. Pouvons-nous prévoir d’avoir plus de soirées en tête-à-tête ce mois-ci ?