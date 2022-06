4 détenus qui se sont échappés d’un camp de prisonniers fédéral sont de retour en détention

HOPEWELL, Virginie (AP) – Les quatre détenus qui se sont échappés d’un camp satellite de prison à sécurité minimale en Virginie au cours du week-end sont maintenant de retour en détention, ont annoncé mercredi le US Marshals Service et le Federal Bureau of Prisons.

Les détenus ont été découverts disparus du camp satellite du complexe correctionnel fédéral de Petersburg à Hopewell, en Virginie, vers 1 h 45 samedi, a indiqué le bureau dans un communiqué de presse samedi.

Tavaraes Lajuane Graham, Corey Branch, Lamonte Rashawn Willis et Kareem Allen Shaw ont quitté le camp à sécurité minimale vers 22 heures vendredi et il a fallu quelques heures avant que leur absence ne soit détectée, a déclaré l’inspecteur principal Kevin Connolly du groupe de travail régional sur les fugitifs de la région de la capitale.

Graham est retourné au camp et s’est rendu tôt dimanche et Branch et Shaw se sont rendus mardi, ont indiqué des responsables. Willis s’est rendu mercredi dans le centre de sécurité moyenne de Petersburg, ont indiqué des responsables.

Les responsables du Bureau n’ont donné aucun détail sur l’évasion mais ont déclaré samedi qu’une enquête interne avait été ouverte. Selon le site Web du bureau, ses camps satellites à sécurité minimale ont des dortoirs et des clôtures de périmètre limitées ou inexistantes. Ils fournissent de la main-d’œuvre détenue à l’établissement principal et aux programmes de travail hors site.

Le US Marshals Service et le bureau continuent d’enquêter et transmettront leurs conclusions au bureau du procureur américain à Richmond, a déclaré Connolly dans un communiqué.

Graham, 44 ans, a été condamné dans le district oriental de Caroline du Nord à 10 ans pour possession dans l’intention de distribuer 500 grammes ou plus de cocaïne et 28 grammes ou plus de base de cocaïne, et possession d’une arme à feu dans le cadre d’un crime de trafic de drogue.

Branch, 41 ans, a été condamné dans le district oriental de Virginie à plus de 13 ans pour possession avec intention de distribuer du fentanyl et criminel en possession d’une arme à feu.

Willis, 30 ans, a été condamné dans le district oriental de Virginie à 18 ans pour possession et dissimulation d’une arme à feu volée et possession d’une arme à feu par un criminel condamné.

Shaw, 46 ans, a été condamné dans le district ouest de Virginie à plus de 16 ans pour complot en vue de posséder avec l’intention de distribuer une quantité mesurable d’héroïne.

The Associated Press