4 des grandes lunes d’Uranus peuvent contenir de l’eau, NASA

Les scientifiques de la NASA ont découvert que quatre des plus grandes lunes d’Uranus contiennent probablement une couche océanique entre leurs noyaux et leurs croûtes glacées, ce qui suggère que celles-ci contiennent des océans pouvant atteindre des dizaines de kilomètres de profondeur.

Au total, au moins 27 lunes entourent Uranus, les quatre plus grandes allant d’Ariel, à 1 160 kilomètres de diamètre, à Titania, qui mesure 1 580 kilomètres de diamètre.

L’étude est la première à détailler l’évolution de la composition intérieure et de la structure des cinq grandes lunes : Ariel, Umbriel, Titania, Oberon et Miranda.

Publiées dans le Journal of Geophysical Research, les découvertes ont montré que Miranda n’a probablement pas hébergé d’eau, mais que tout le monde en a.

L’étude a également des implications qui vont au-delà d’Uranus, a déclaré l’auteur principal Julie Castillo-Rogez du Jet Propulsion Laboratory de la NASA en Californie du Sud.

« En ce qui concerne les petits corps – les planètes et les lunes naines – les planétologues ont déjà trouvé des preuves d’océans dans plusieurs endroits improbables, notamment les planètes naines Cérès et Pluton, et la lune Mimas de Saturne.

« Il y a donc des mécanismes en jeu que nous ne comprenons pas entièrement. Cet article étudie ce que ceux-ci pourraient être et comment ils sont pertinents pour les nombreux corps du système solaire qui pourraient être riches en eau mais avoir une chaleur interne limitée », a déclaré Castillo-Rogez.

L’étude a revisité les résultats des survols Voyager 2 de la NASA d’Uranus dans les années 1980 et des observations au sol.

L’équipe a construit des modèles informatiques imprégnés de découvertes supplémentaires de Galileo, Cassini, Dawn et New Horizons de la NASA (dont chacun a découvert des mondes océaniques), y compris des informations sur la chimie et la géologie de la lune Encelade de Saturne, Pluton et sa lune Charon et Cérès. — tous des corps glacés de la même taille que les lunes uraniennes.

Ils ont utilisé cette modélisation pour évaluer la porosité des surfaces des lunes uraniennes, constatant qu’elles sont probablement suffisamment isolées pour retenir la chaleur interne qui serait nécessaire pour héberger un océan.

De plus, ils ont découvert ce qui pourrait être une source de chaleur potentielle dans les manteaux rocheux des lunes, qui libèrent un liquide chaud et aideraient un océan à maintenir un environnement chaud – un scénario particulièrement probable pour Titania et Oberon, où les océans pourraient même être suffisamment chaud pour soutenir potentiellement l’habitabilité.

En étudiant la composition des océans, les scientifiques peuvent également en apprendre davantage sur les matériaux qui pourraient se trouver sur les surfaces glacées des lunes, selon que les substances en dessous ont été poussées par le bas par l’activité géologique. Des télescopes prouvent qu’au moins une des lunes, Ariel, a des matériaux qui se sont écoulés à sa surface, peut-être à partir de volcans glacés, relativement récemment.

En fait, Miranda, la lune la plus intérieure et la cinquième plus grande, abrite également des caractéristiques de surface qui semblent être d’origine récente, ce qui suggère qu’elle a peut-être conservé suffisamment de chaleur pour maintenir un océan à un moment donné. La récente modélisation thermique a révélé qu’il est peu probable que Miranda ait hébergé de l’eau pendant longtemps : elle perd de la chaleur trop rapidement et est probablement gelée maintenant.

Mais la chaleur interne ne serait pas le seul facteur contribuant à l’océan souterrain d’une lune.

Une découverte clé de l’étude suggère que les chlorures, ainsi que l’ammoniac, sont probablement abondants dans les océans des plus grandes lunes du géant glacé.

L’ammoniac est connu depuis longtemps pour agir comme antigel. De plus, la modélisation suggère que les sels probablement présents dans l’eau seraient une autre source d’antigel, maintenant les océans internes des corps.

Bien sûr, il y a encore beaucoup de questions sur les grandes lunes d’Uranus, a déclaré Castillo-Rogez, ajoutant qu’il reste encore beaucoup de travail à faire : aceNous devons développer de nouveaux modèles pour différentes hypothèses sur l’origine des lunes afin pour guider la planification des observations futures.

