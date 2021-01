Les mobil-homes luxueux et innovants transforment même les plus chics des jet-setters en adeptes de glampervan.

Idéal pour les voyageurs d’affaires qui emmènent la FMH dans la nature

La ligne d’activité GlamperRV

75 000 £ (82 980 €)

La seule chose que mobil-home exécutif ne vient pas avec son propre PA. Mais tous vos autres besoins de travail de n’importe où sont pris en charge.

Il y a un grand bureau, un éclairage LED, une salle de bain, plusieurs points de charge USB, un wifi mobile, une machine à café Nespresso, un réfrigérateur-congélateur et des prises de courant sans besoin de branchement électrique, grâce à un puissant onduleur intégré.

Le véhicule mesure 7,39 m de long et 2,33 m de large et s’intègre dans une cuisine complète, une chambre séparée avec lit double et une salle de douche attenante.

Il peut également être converti du mode travail au mode week-end car le bureau peut accueillir cinq personnes pour les repas.

Il y a un espace de garage pour les vélos, une option pour inclure une télévision à écran plat et des points de gaz extérieurs signifient que vous pouvez allumer le barbecue de n’importe où.

Idéal pour faire la Route 66

Style Bowlus Road Chief’s Endless Highways Performance Edition RV

À partir de 225000 $ US (190920 €)

Nous vous mettons au défi de trouver un VR plus branché et fonctionnel.

Fabriqué individuellement à la main en Californie, avec des finitions en chrome et en teck, il peut accueillir un maximum de quatre personnes.

De grandes lucarnes laissent entrer la lumière pendant la journée, ajoutant à son étonnant sens de l’espace. Vous pouvez choisir vos propres couleurs et les ajouts luxueux tels que les planchers chauffants le font passer au niveau supérieur.

Il y a une cuisine américaine et dans la chambre, des lits jumeaux peuvent être convertis en un lit king-size simple. Il y a aussi un canapé et un fauteuil dans le salon pour les invités le long du trajet.

L’extérieur est en aluminium de qualité aéronautique et les jupes d’aile peuvent être personnalisées avec le nom du propriétaire.

Le système électrique se recharge en trois à quatre heures et est géré via Bluetooth.

Idéal pour les phobes d’engagement à la recherche de spontanéité

Cabane

À partir de 220 $ US (186 €) par nuit

Cabana a décidé de concevoir un camping-car c’est aussi bien ou mieux qu’une chambre d’hôtel, afin que vous puissiez réserver votre hébergement et votre voiture en une seule réservation.

Le service est actuellement disponible à Seattle, mais devrait bientôt prendre la route à Los Angeles, San Francisco et San Diego. Réservez votre voyage via l’application Cabana et vous vous familiariserez rapidement avec les fonctionnalités intelligentes du véhicule.

Il y a tout ce que vous attendez d’un VR intelligemment conçu avec une touche de style hôtel-boutique. Cela comprend une kitchenette, une douche et des toilettes, un lit confortable «camper queen» et Amazon Fire TV.

Le siège passager pivote pour faire face à l’arrière du véhicule afin que vous puissiez vous asseoir en face de votre compagnon de voyage. Il se conduit comme un SUV, c’est donc un lecteur accessible à toute personne possédant une licence.

Idéal pour les amateurs de sensations fortes futuristes

Tesla CyberTruck

À partir de 39900 $ US (33856,55 €)

Ce véhicule innovant se vante de «meilleure utilité qu’un camion avec plus de performances qu’une voiture de sport» – et tout est électrique.

Il ressemble à quelque chose de Blade Runner et est construit avec un exosquelette presque impénétrable.

Il s’agit moins d’un mobile home pour partir en vacances et plus d’une bête électrique pour intimider les autres conducteurs alors que vous traversez (silencieusement) la vallée de la mort.

Il peut accueillir six personnes et, lors de sa sortie en 2021/22, il sera livré avec une configuration de camping-car en option avec une cuisine coulissante, un comptoir pliable et des chambres à coucher sous une tente escamotable qui s’étend vers le haut depuis l’arrière du camion.

Vous pouvez commander le vôtre dès maintenant avec un dépôt de 100 $ US seulement.

Jenny Southan est rédactrice et fondatrice de l’agence de prévision des tendances de voyage Globetrender.