4 défis scientifiques et technologiques clés auxquels sera confrontée la prochaine administration

Cet article d’opinion fait partie d’une série explorant à quoi ressemblerait un deuxième mandat du président Biden ou de l’ancien président Trump.

Depuis les élections d’il y a trois ans, notre nation a été témoin d’une émeute au Capitole qui a remis en cause nos fondements démocratiques, des crises de santé publique liées au COVID-19 et au MPOX, à l’invasion de l’Ukraine par la Russie et aux horreurs de la guerre Hamas-Israël.

À cette époque également, l’Amérique a connu d’incroyables progrès technologiques. de la NASA Mission DART a fracassé une fusée sur un astéroïde pour le détruire. Le télescope spatial le plus grand et le plus puissant jamais développé, le télescope spatial James Webb, a été lancé et a déjà découvert un trou noir supermassif actif lointain dans une galaxie qui s’est formée relativement tôt dans l’histoire de l’univers. Après des décennies de tentatives pour générer l’énergie d’une étoile sur Terre, les laboratoires nationaux ont produit de l’énergie à partir d’une réaction de fusion nucléaire, ouvrant la voie à une nouvelle génération d’énergie propre.

Notre approche de la lutte contre les maladies infectieuses s’est transformée avec le succès des vaccins à ARNm. Les cellules cérébrales cultivées en laboratoire ont appris à jouer au jeu vidéo Pong, semblable au tennis, en détectant et en réagissant à leur environnement. De puissants processeurs quantiques, des essais CRISPR pour de multiples maladies, des trains alimentés à l’hydrogène et d’autres succès récents en STEM nous catapultent dans un monde au vaste potentiel.

À un an des élections de 2024, il est temps de commencer à évaluer la manière dont la prochaine administration donnera la priorité à ses politiques en matière de science et d’innovation, compte tenu du paysage politique, mondial et technologique actuel. Avec l’élan qui s’est créé dans le secteur privé et dans l’ensemble des initiatives et agences du gouvernement fédéral, quatre domaines sont susceptibles de se hisser au sommet :

1) assurer l’avance de l’Amérique en matière d’innovation et de compétitivité industrielle ;

2) être le fer de lance de la sécurité mondiale ;

3) améliorer les résultats en matière de santé pour les Américains de tous horizons socio-économiques et géographiques ;

4) faire progresser la technologie et les infrastructures climatiques pour mieux répondre à la crise climatique

Le PIB américain représente environ un quart du PIB mondial, soit la plus grande part de tous les pays. Nous sommes fiers d’être des leaders inégalés en matière de recherche, d’industrie et d’économie. Mais notre avance n’est plus sans danger. Depuis 2019, les États-Unis ont considérablement baissé leur classements de compétitivité, du top 3 au 10ème et 9ème lieuavec des pays comme la Chine, Singapour, le Danemark, l’Irlande et la Suisse qui nous dépassent.

L’une des plus grandes priorités de la prochaine administration devrait être de renforcer notre compétitivité mondiale à long terme. Les politiques clés visant à garantir la compétitivité future doivent inclure :

1) construire des infrastructures en matière d’innovation en biotechnologie et en biofabrication pour accroître l’impact économique de la bioéconomie du pays ;

2) faire progresser la recherche et la commercialisation d’énergies propres et à moindre coût ;

3) poursuivre les efforts et les investissements tels que la loi CHIPS and Science Act de 2022 dans les domaines technologiques critiques des semi-conducteurs, de la microélectronique et de la science de l’information quantique ;

4) exploiter le potentiel explosif des technologies d’intelligence artificielle (IA) fiables tout en établissant des normes réglementaires pour atténuer les menaces de l’IA pour la vérité, la sécurité et la démocratie.

Face aux guerres en cours et à une pandémie mondiale qui met en évidence la façon dont les menaces biologiques peuvent dévaster la société et les économies, une deuxième priorité essentielle pour la prochaine administration sera de jouer un rôle moteur dans le maintien de la sécurité et de la résilience nationales et internationales. L’environnement géopolitique et l’évolution rapide des technologies accessibles présentent des menaces évolutives qui doivent être combattues à l’aide de technologies et de capacités de sécurité nationale. Une réponse agile est nécessaire pour atténuer les risques dans les domaines de la biodéfense, de la cybersécurité, de la désinformation manipulatrice et des armes nucléaires et chimiques. Le gouvernement fédéral devra tirer parti des investissements dans la recherche et le développement ainsi que dans les sciences comportementales et sociales pour renforcer la sécurité et la résilience de nos infrastructures essentielles, allant de la santé publique à la fabrication en passant par les transports et l’eau.

Malgré notre fierté justifiée pour l’innovation médicale et notre puissance politique et économique, aucun pays n’a failli perdre autant de ses citoyens à cause de la pandémie de COVID que nous. Les Américains sont plus susceptibles que les citoyens de tout autre pays à revenu élevé de mourir de causes évitables et à un plus jeune âge. Il s’agit d’un problème que les deux parties ont reconnu et ont travaillé à améliorer grâce à des investissements tels que le 21st Century Cures Act. Ce domaine politique continuera probablement à être prioritaire compte tenu de son impact sur tous les citoyens, tout en renforçant également la compétitivité et la sécurité nationales.

Des progrès en matière de prévention, de diagnostic précoce et de thérapies sont nécessaires pour atténuer les menaces liées aux maladies infectieuses, aux maladies cardiaques, au cancer, à la résistance aux antimicrobiens et à la santé mentale. Les progrès en matière de nutrition et de thérapies contre les maladies rares sont également importants. Plus important encore, il existe des défis et des échecs importants à relever en matière de santé publique, de prestation et de soutien équitables des soins de santé dans tous les États.

Juillet a été le mois le plus chaud jamais enregistré au monde. Les océans ont atteint une nouvelle température maximale de 69,73°F, dépassant le dernier record d’il y a sept ans. Les vagues de chaleur, les inondations, les ouragans et les sécheresses déplacent les populations et les écosystèmes. On estime que l’impact sur des secteurs tels que l’agriculture, l’énergie et la santé humaine coûtera 0,7 pour cent du PIB pour chaque augmentation de température de 1°F.

La lutte contre la crise climatique doit impliquer des initiatives et des priorités à l’échelle du gouvernement, notamment présidentielles. Les investissements iront probablement dans :

1) transformer l’énergie afin d’atteindre zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici 2050 ;

2) améliorer la recherche sur les technologies climatiques afin de mieux comprendre les changements climatiques de la Terre et l’évolution des risques pour les communautés et les infrastructures ;

3) assurer la résilience et protéger la biodiversité, la justice économique et environnementale et la santé publique.

Un leadership et des investissements importants seront également nécessaires pour la mise en œuvre dans les secteurs du bâtiment, des transports, de l’industrie et de l’agriculture. Quel que soit le vainqueur des élections de 2024, la prochaine administration devra évaluer la manière dont notre pays gérera ces quatre domaines importants de la politique nationale STEM.

Ambika Bumb, Ph.D., a été directeur exécutif adjoint du Conseil présidentiel des conseillers en science et technologie du président Biden. Elle est aujourd’hui directrice générale adjointe du Commission bipartite sur la biodéfense.