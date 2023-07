4 décembre 2014 – Section locale de Shaw

Un concert de piano et de chant aura lieu à l’église méthodiste unie de Coal City

COAL CITY – L’Église Méthodiste Unie de Coal City, 6805 E. McArdle Road à Coal City, vous invite à les rejoindre le 6 décembre pour des événements spéciaux.

Le souper soupe « Hallelujah » aura lieu de 16 h à 19 h le samedi. Les soupes maison seront des pommes de terre au fromage et du piment. Chaque repas comprend un choix de soupe, un sandwich, des craquelins, une boisson, une crème glacée et un dessert. Des plats à emporter seront disponibles et des billets seront vendus à la porte.

Le coût est de 8 $ pour les adultes et les enfants de 13 ans et plus; 4 $ pour les enfants de 6 à 12 ans; 2 $ pour les enfants de 3 à 5 ans; et les enfants de 2 ans et moins mangent gratuitement. Tous les profits iront au fonds de construction de l’église.

Samedi également, Sunshine Circle tiendra sa vente annuelle de biscuits pendant le souper de la soupe. Vous aurez la possibilité d’acheter une assiette de biscuits faits maison pour 6 $ l’assiette.

De 15h à 16h, juste avant le souper soupe « Hallelujah », aura lieu un concert des élèves piano et chant de Clare Everitt et Shanan D’Agostino. Le concert est gratuit et tout le monde est invité à y assister.

Programme de Noël scandinave

SENECA – L’église luthérienne de Stavanger, 2904 N. 32nd Road, Seneca, présente son 66e programme annuel de Noël scandinave à 19 h, dimanche.

Des chanteurs et musiciens de la région ont été invités à se produire. De plus, les jeunes de la congrégation, vêtus de vêtements norvégiens, chanteront plusieurs chants de Noël. Le programme se terminera par la participation du public au chant de chants de Noël. Après le programme, tout le monde est invité à l’heure de la camaraderie où les gens pourront déguster des spécialités norvégiennes.

La communauté est invitée à y assister. Pour information, composez le 815-357-6514.

Vente de dix cents

CHANNAHON – Le magasin d’occasions de l’église méthodiste unie de Channahon au 24751 W. Eames St., Channahon, organisera une vente de dix cents de 10 h à 14 h le 11 décembre et de 18 h à 20 h le 15 décembre.

Channahon United Methodist Women Cookie Walk

CHANNAHON – Les femmes méthodistes unies de Channahon parrainent la 10e marche annuelle des biscuits de Noël le 13 décembre pour collecter des fonds pour le travail missionnaire au profit des femmes et des enfants.

La Cookie Walk commencera à 9 heures du matin à l’église, 24751 W. Eames St. à Channahon, et durera jusqu’à ce que les cookies soient partis. Les biscuits seront vendus au seau pour 12,50 $ le seau (environ 2 livres de biscuits). Pour information, composez le 815-467-5275.

L’Église méthodiste unie de Braceville accueille le souper et le programme de Noël de la communauté

BRACEVILLE – À 17 h, le 14 décembre, l’Église Méthodiste Unie de Braceville aimerait inviter tous les membres de la communauté au souper de Noël communautaire de cette année. Il se tiendra au Godley Park District Gym, 500 S. Kankakee St., Godley.

Un programme spécial est offert par les ministères des enfants et des jeunes de l’église. Les principaux plats de viande seront fournis, mais chacun est prié d’apporter un accompagnement au passage. Les boissons, le dessert, les décorations et la vaisselle seront fournis par le comité Nurture Outreach and Witness. Contactez l’église au 815-237-8512 avant le 8 décembre pour réserver des places.

Service de Noël bleu le 22 décembre à Braceville UMC

BRACEVILLE – À 18 h le 22 décembre, un culte de Noël bleu aura lieu à l’église méthodiste unie de Braceville, 106 W Gould St., Braceville, avec l’église méthodiste unie de Coal City.

Beaucoup de gens, pendant la saison de Noël, souffrent de douleur, de perte, d’isolement et de chagrin. Ce service est offert à ceux qui éprouvent des difficultés à cette période de l’année dans l’espoir qu’il puisse atténuer et reconnaître les difficultés auxquelles certains d’entre nous sont confrontés tout en offrant un lieu sûr de repos, de confort et de guérison. Le service sera dirigé par le pasteur Bennett Woods et le pasteur Wally Carlson. A la suite du service, un temps de convivialité sera organisé. Pour information, contactez le secrétariat de l’église au 815-237-8512.

Un culte spécial pour les seniors aura lieu

CHANNAHON – Les jeudis de Midweek Connections sont à 13 h 30 à l’église Families of Faith, 24466 W. Eames St., Channahon. Vous entendrez de bonnes prédications bibliques à l’ancienne, de la musique d’un hymne et de la fraternité. Pour information, visitez www.fofmin.org.