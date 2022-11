4 de nos actions font l’actualité. Voici le point de vue du Club sur chaque développement

Quatre de nos avoirs du Club – Costco Wholesale (COST), Amazon (AMZN), Humana (HUM) et Bausch Health (BHC) – ont fait la une des journaux jeudi. Voici ce que nous pensons des développements. Costco La nouvelle : Costco a annoncé ses ventes pour le mois d’octobre après la cloche de clôture mercredi soir. Au cours de la période de quatre semaines, les ventes nettes ont augmenté de 7,7 % en glissement annuel pour atteindre 17,73 milliards de dollars. Le total des ventes comparables a augmenté de 6 % en octobre , l’inflation des prix de l’essence ayant eu un impact positif sur les ventes totales de comp rapportés d’environ 2,8 %. Le titre a augmenté de 0,5 % jeudi, récupérant une partie de la baisse de 3,3 % de la session précédente. Gardez à l’esprit : les résultats Topline sont toujours importants, mais lorsqu’il s’agit de vente au détail, nous aimons particulièrement analyser les ventes des magasins comparables (également appelées ventes comparables ou comps) car cette mesure fournit plus d’informations sur les tendances commerciales. L’analyse des ventes comparables nous aide à comprendre si l’entreprise peut attirer plus de clients et leur vendre plus de marchandises. De plus, comme les prix de l’essence peuvent être volatils, le chiffre de 6 % ne représente pas un pur signe de demande de biens. Pour avoir une idée encore meilleure de la performance du commerce de détail, Costco ventile ses ventes comparables en excluant les impacts des variations des prix de l’essence et des taux de change. Appelée «coms de base», il s’agit de la meilleure mesure à analyser car elle supprime l’impact des éléments qui échappent au contrôle de l’entreprise. Au cours de la période, les composants de base totaux de Costco ont augmenté de 6,7 %, dépassant les estimations de 6,1 %. Aux États-Unis, en particulier, les composants de base ont augmenté de 6,1 %, manquant légèrement les estimations de 6,3 %. La prise du Club : Nous continuons d’avoir une opinion favorable de Costco, après un autre mois solide de croissance des ventes de composants de base et avant deux catalyseurs potentiels – un paiement de dividende spécial et une augmentation des frais d’adhésion – à l’horizon l’année prochaine. Nous sommes prêts à recevoir le prochain rapport complet sur les bénéfices de Costco – qui, contrairement aux chiffres de vente mensuels, comprend des informations sur les bénéfices – le 8 décembre. Avec les inquiétudes d’une récession à l’horizon et les consommateurs soucieux de l’inflation, nous sommes sélectifs quant à notre exposition au détail . Costco est l’un des deux détaillants que nous possédons, avec TJX Companies (TJX), qui a vu son stock augmenter de plus de 13 % au cours du mois dernier. Amazon La nouvelle : Amazon a étendu son gel des embauches à l’ensemble de ses effectifs dans une note aux employés jeudi. “Nous prévoyons de maintenir cette pause au cours des prochains mois” en raison de l’aggravation des vents contraires économiques, a écrit la responsable des ressources humaines d’Amazon, Beth Galetti, au personnel. Le mois dernier, la société a suspendu les embauches dans son activité de vente au détail. Comme nous l’avons appris d’Amazon, lorsqu’elle a annoncé des bénéfices et des prévisions plus faibles la semaine dernière, l’entreprise a encore du travail à faire pour remédier à sa structure de coûts, qui a explosé du côté de la vente au détail avec des embauches massives pour répondre à la demande écrasante au début de la pandémie de Covid-19. . Maintenant que Covid est moins un problème, Amazon a essayé de redimensionner ses opérations. La prise du Club : Nous sommes encouragés de voir qu’Amazon reconnaît la nécessité de se serrer davantage la ceinture en ces temps économiques précaires. Depuis un certain temps maintenant, Jim Cramer dit que les entreprises technologiques doivent faire face à leurs niveaux de personnel élevés. Bien que nous ne voulions pas que les gens perdent leur emploi, un gel des embauches pourrait ne pas être suffisant pour une Réserve fédérale qui veut ralentir le marché du travail et freiner l’inflation des salaires. Amazon est en baisse chaque jour de bourse depuis la publication des résultats du troisième trimestre le 27 octobre. Humana La nouvelle : L’assureur santé Humana rachète pour 1 milliard de dollars d’actions. Dans un dépôt réglementaire jeudi, Humana a annoncé avoir conclu des accords de rachat d’actions accélérés avec Goldman Sachs et Mizuho. Le rachat de 1 milliard de dollars fait partie d’une autorisation de rachat plus importante de 3 milliards de dollars à partir de février 2021. L’action n’a baissé qu’en une seule séance au cours des 11 derniers jours de bourse, y compris jeudi. Humana est connue pour utiliser des accords de rachat accéléré d’actions (ASR), au lieu de racheter ses actions par le biais d’achats plus traditionnels sur le marché libre. Humana l’a fait plus récemment en janvier et en décembre 2020. Un ASR permet à une entreprise de racheter des actions beaucoup plus rapidement qu’il ne le faudrait si elle achetait le même montant sur le marché libre. La raison en est que les lois américaines sur les valeurs mobilières limitent la quantité d’actions ordinaires qu’une société peut acheter sur le marché libre en une seule journée. La limite actuelle est de 25 % du volume quotidien moyen des transactions. Prise de club : nous sommes encouragés par l’annonce de rachat de Humana, qui intervient un jour après de solides résultats du troisième trimestre et des commentaires favorables sur l’année prochaine. Humana a été un grand gagnant pour nous cette année, car le titre a augmenté de 22 % depuis le début de l’année et a décroché un autre nouveau sommet jeudi. Le S&P 500, en revanche, est en baisse de près de 20 %. Dans ce contexte, la décision de la direction d’intervenir et de racheter une partie des actions semble suggérer qu’elle pense qu’il pourrait y avoir encore plus de potentiel pour les actions. La dernière fois que Humana l’a fait, c’était le 6 janvier, moins d’une semaine après que l’action ait chuté de 19 % en raison d’une estimation fortement abaissée de la croissance des adhésions à Medicare Advantage (MA). Les actions HUM ont augmenté de plus de 50 % depuis leur clôture le 6 janvier. Bien qu’il soit impossible de savoir avec certitude où ira l’action à partir d’ici, nous considérons les nouvelles de rachat de jeudi comme généralement positives. Plus largement, nous pensons que les segments défensifs du marché comme les soins de santé devraient rester en faveur à court terme, en particulier après le ton belliciste du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, mercredi. Bausch Health La nouvelle : Bausch Health a publié ses résultats du troisième trimestre avant la cloche d’ouverture jeudi. Les ventes de 2,05 milliards de dollars, en hausse organique de 2 % d’une année sur l’autre, étaient à peu près conformes aux estimations. Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements (EBITDA) de 766 millions de dollars a dépassé l’estimation consensuelle de 781 millions de dollars. Le titre en difficulté a connu des hauts et des bas lors de la séance de jeudi. Voici un aperçu des ventes trimestrielles par segments, qui, à partir du premier trimestre 2022, ont été réalignées en Salix, International, Diversified Products, Solta Medical et Bausch + Lomb (BLCO). Après son introduction en bourse en mai, Bausch + Lomb est une entité distincte de BHC. Cependant, BHC détient la majeure partie de Bausch + Lomb, de sorte que ces données financières apparaissent toujours dans les rapports de BHC. Salix : 544 millions de dollars contre 535 millions de dollars attendus International : 250 millions de dollars contre 244 millions de dollars attendus Solta Medical : 72 millions de dollars contre 72 millions de dollars attendus Produits diversifiés : 238 millions de dollars contre 244 millions de dollars attendus Bausch + Lomb : 942 millions de dollars contre 949 millions de dollars attendus Pour l’avenir, la direction fait des prévisions chiffre d’affaires pour l’exercice 2022 entre 8 milliards de dollars et 8,17 milliards de dollars, en baisse par rapport à leurs prévisions précédentes de 8,05 milliards de dollars à 8,22 milliards de dollars. Cependant, les prévisions mises à jour encadrent l’estimation consensuelle de 8,11 milliards de dollars. L’EBITDA ajusté pour l’année entière devrait se situer entre 2,99 milliards de dollars et 3,09 milliards de dollars. Bien que ce soit en baisse par rapport à la fourchette d’orientation précédente de 3,02 milliards de dollars et 3,12 milliards de dollars, cela correspond aux attentes de 3,03 milliards de dollars. Les révisions à la baisse reflètent les prévisions mises à jour de Bausch + Lomb, la direction notant que ses attentes concernant les ventes combinées de Bausch Pharma et Solta Medical pour l’ensemble de l’année restent inchangées. Le Club prend : Cette position reste une énorme déception. Cependant, aussi erroné que cela ait jamais été de s’impliquer dans ce titre, à ce stade, nous pensons qu’il serait également erroné de le vendre étant donné que Bausch Health détient toujours environ 88 % de Bausch + Lomb. De plus, la direction a réitéré son point de vue selon lequel la monétisation ou la distribution de cette position aux actionnaires de BHC continue d’avoir un sens stratégique. Compte tenu de la capitalisation boursière d’environ 4,73 milliards de dollars de ce dernier, la participation de Bausch Health vaut environ 4,2 milliards de dollars. C’est un peu moins de deux fois la capitalisation boursière de près de 2,4 milliards de dollars de Bausch Health. Il est important de noter que quelle que soit la manière dont Bausch Health choisit d’allouer ses actions BLCO – soit en vendant davantage sur le marché libre, soit en les distribuant aux actionnaires existants – la valeur ne sera pas affectée (autrement que par les fluctuations normales du marché) car aucune nouvelle action n’est établi. La raison pour laquelle Bausch Health se négocie constamment en dessous de la valorisation de sa participation dans BLCO est la dette. Bien que le fardeau de la dette demeure élevé, la direction prend des mesures pour le rendre plus gérable, en échangeant 5,6 milliards de dollars de billets non garantis de premier rang en circulation contre 3,1 milliards de dollars de billets garantis de premier rang nouvellement émis, ce qui a entraîné une réduction de 2,5 milliards de dollars du principal. Pour ceux qui ne connaissent pas ces termes, ils font référence à la hiérarchie au sein de la structure du capital. Comme vous le savez peut-être, la dette (comme les obligations) est considérée comme plus sûre car le principal doit légalement être remboursé. Les actions ordinaires sont les plus risquées car il n’y a aucune garantie que vous reverrez jamais votre principal. (Les actions privilégiées se classent au-dessus des actions ordinaires mais en dessous de la dette.) La différence réside dans le passage de non garanti à garanti. Ce à quoi cela fait référence est une garantie. La dette garantie signifie que Bausch Health a mis en place des actifs en garantie, ce qui signifie qu’en cas de défaut, les prêteurs deviennent propriétaires des actifs garantis. En échange de la garantie, la dette au bilan a diminué et moins d’intérêts seront payés à l’avenir, de sorte que la situation financière de l’entreprise s’est améliorée avec cette décision. Enfin, concernant le litige sur le brevet Xifaxan, la direction n’a pas fourni trop d’informations, sauf qu’un appel a été déposé auprès de la Cour d’appel des États-Unis pour le circuit fédéral et qu’elle s’attend à ce que le processus prenne environ 12 à 18 mois. En juillet, les actions de BHC ont chuté après qu’une ordonnance orale d’un juge du tribunal de district a essentiellement ouvert la voie à un générique pour Xifaxan, un produit de Salix Pharmaceuticals utilisé pour traiter le syndrome du côlon irritable avec diarrhée (IBS-D). – Zev Fima et Matthew J. Belvedere du CNBC Investing Club ont contribué à ce rapport. (Jim Cramer's Charitable Trust est long COST, AMZN, HUM et BHC. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu'abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n'effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d'acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d'une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l'alerte commerciale avant d'exécuter la transaction.

