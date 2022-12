4 dans un état critique après un coup de foudre dans une salle de concert à Londres

La police métropolitaine a déclaré que des officiers, des ambulanciers et des pompiers sont arrivés et ont trouvé “un certain nombre de personnes blessées qui auraient été causées par un écrasement”.

“Il s’agit d’un incident extrêmement bouleversant qui a laissé quatre personnes gravement malades à l’hôpital. Mes pensées et mes prières sont avec eux et leurs familles », a-t-il déclaré. “Une enquête policière a été lancée, et elle sera aussi approfondie et médico-légale que nécessaire pour établir exactement ce qui s’est passé la nuit dernière.”