4 cuillères à soupe de grenade chaque jour suffisent-elles pour aider à la perte de poids, à la pousse des cheveux ? Les experts interviennent | Actualités style de vie

Nouvelles Mode de vie Mode de vie 4 cuillères à soupe de grenade chaque jour suffisent-elles pour aider à la perte de poids, à la pousse des cheveux ? Les experts interviennent

La gestion durable du poids nécessite une approche globale, comprenant une alimentation équilibrée et une activité physique régulière, a déclaré le Dr Dilip Gude, médecin consultant principal des hôpitaux Yashoda, Hyderabad.

Avez-vous des grenades ? (Source : Freepik)

Les grenades ont un profil nutritionnel élevé, ce qui les rend extrêmement saines. Ils constituent une combinaison surprenante de minéraux, de vitamines et d’antioxydants qui renforcent l’immunité, réduire l’inflammationet soutiennent la santé cardiaque. Cependant, lorsque nous sommes tombés sur une publication sur Instagram suggérant que quatre cuillères à soupe de grenades le matin aide à perdre du poids plus rapidement et favorise la croissance des cheveux, nous voulions en savoir plus. « Cela contribue également à augmenter la puissance de la mémoire. Prenez-le après le petit-déjeuner », lit-on dans le message.

Est-ce que ça marche?

Consommer quatre cuillerées de grenade tous les jours est une « affirmation exagérée » pour nous faire croire que cela entraînera une perte de poids deux fois plus rapide ou une croissance importante des cheveux. “Durable les résultats sont ancrés dans un mode de vie holistique, comprenant une alimentation équilibrée, une activité physique et un bien-être général pour des bienfaits optimaux pour la santé », a déclaré Nupuur Patil, nutritionniste chez Nupuur Patil Fitness.

Vous avez épuisé votre

limite mensuelle d’histoires gratuites. Lire plus d’histoires gratuitement

avec un compte Express. Bravo! En tant que lecteur fidèle, vous avez débloqué une remise exclusive de 10 %. Pour bénéficier de l’offre, cliquez ici et utilisez le code LOYAL10

Cette histoire est réservée aux abonnés ! Utilisez le code promo LOYAL10 pour bénéficier de 10 % de réduction supplémentaire.

Cet article premium est gratuit pour le moment. Inscrivez-vous pour lire plus d’histoires gratuites et accéder aux offres des partenaires. Bravo! En tant que lecteur fidèle, vous avez débloqué une remise exclusive de 10 %. Pour bénéficier de l’offre, cliquez ici et utilisez le code LOYAL10

Cette histoire est réservée aux abonnés ! Utilisez le code promo LOYAL10 pour bénéficier de 10 % de réduction supplémentaire.

Ce contenu est exclusif à nos abonnés. Abonnez-vous maintenant pour obtenir un accès illimité aux histoires exclusives et premium de The Indian Express.

Dr Dilip Gude, médecin consultant principal, hôpitaux Yashoda, Hyderabad, il n’existe aucune preuve scientifique pour étayer l’affirmation selon laquelle la consommation quotidienne de quatre cuillères de grenade le matin entraînerait une perte de poids « deux fois plus rapide » ou une aide significative. la pousse des cheveux. “Bien que les grenades soient un fruit nutritif présentant des bienfaits pour la santé, faire des allégations aussi spécifiques et audacieuses sans un soutien scientifique solide doit être abordé avec prudence”, a déclaré le Dr Gude. Voici une ventilation Perte de poids La perte de poids est un processus complexe influencé par des facteurs tels que l’alimentation, l’activité physique et le mode de vie en général. Même si les grenades sont faibles en calories et riches en fibre, ils ne peuvent à eux seuls accélérer comme par magie la perte de poids. “La gestion durable du poids nécessite une approche globale, comprenant une alimentation équilibrée et une activité physique régulière”, a déclaré le Dr Gude. La perte de poids est un processus complexe (Source : Freepik) La pousse des cheveux La croissance des cheveux est influencée par la génétique, l’équilibre hormonal, l’état nutritionnel et l’état de santé général. Bien que certains composants des grenades puissent contenir des antioxydants et propriétés anti-inflammatoiresil n’existe aucune preuve solide pour étayer l’idée selon laquelle la consommation quotidienne d’une quantité spécifique de grenade favoriserait de manière significative la croissance des cheveux, a mentionné le Dr Gude. Il est essentiel d’être prudent quant aux allégations santé, notamment celles qui promettent des résultats rapides et spectaculaires. Les experts recommandent une alimentation complète et équilibrée, accompagnée d’un mode de vie sain, est la clé du bien-être général. « Si vous avez des problèmes ou des objectifs de santé spécifiques, il est conseillé de consulter des professionnels de la santé ou des diététistes professionnels qui peuvent vous fournir des conseils personnalisés en fonction de vos besoins individuels et de votre état de santé », a déclaré le Dr Gude.