4 croiseurs de la GRC, une ambulance de la Colombie-Britannique brûle dans ce qu’on appelle une attaque ciblée – Kelowna Capital News

Les pompiers combattent des incendies de véhicules mercredi matin entre le Sunshine Inn et la CIBC sur la quatrième avenue à Smithers. (photo ajoutée) Plusieurs véhicules ont été endommagés par un incendie tôt le matin mercredi entre le Sunshine Inn et la CIBC sur la quatrième avenue à Smithers. (Photo de Kaitlyn Bailey) Les véhicules dans le stationnement entre le Sunshine Inn et la Banque CIBC sur la Quatrième Avenue à Smithers brûlent tôt mercredi matin. (photo ajoutée) Plusieurs véhicules ont été endommagés par un incendie tôt le matin mercredi entre le Sunshine Inn et la CIBC sur la quatrième avenue à Smithers. (Photo de Kaitlyn Bailey)

Un incendie tôt le matin dans le parking d’un hôtel Smithers a détruit un certain nombre de véhicules de police et au moins une ambulance dans ce que les enquêteurs pensent être une attaque ciblée contre des véhicules d’urgence.

Peu avant 4 h 30 mercredi (26 octobre), les premiers intervenants ont trouvé un certain nombre de véhicules en feu au Sunshine Inn sur la quatrième avenue.

L’incendie n’a causé aucun dommage à l’hôtel. Huit véhicules, dont 4 voitures de patrouille de la GRC et une ambulance de la Colombie-Britannique, ont été endommagés ou complètement détruits dans l’incendie.

« Heureusement, personne n’a été blessé dans l’incendie, ce qui est la chose la plus importante », a déclaré le Cpl. Madonna Saunderson. « Cela semble être une attaque ciblée contre des véhicules des services d’urgence. L’enquête préliminaire indique qu’il s’agit d’un incendie criminel et nous demandons l’aide du public pour fournir des informations afin que la personne ou les personnes impliquées puissent être poursuivies dans toute la mesure permise par la loi.

La police continue d’examiner les preuves physiques et numériques déjà recueillies lors de l’incident, y compris les images de vidéosurveillance des entreprises des environs.

La police est particulièrement intéressée à obtenir toute vidéo dashcam de personnes voyageant entre Houston et Smithers, ainsi que New Hazelton et Smithers, entre 1 h et 6 h mercredi.

Toute personne ayant des informations peut contacter la GRC de Smithers au 250-847-3233.

editor@interior-news.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter