Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un se rend à une réunion avec le président Donald Trump dans la zone démilitarisée le 30 juin 2019 à Panmunjom, en Corée du Sud. | Brendan Smialowski / AFP / Getty Images

L’Iran, la Corée du Nord, la Russie et l’Afghanistan pourraient causer des problèmes à court terme pour le programme mondial à long terme de Biden.

Le président élu Joe Biden voudra peut-être que son administration se concentre sur des problèmes à long terme tels que la pandémie de coronavirus, le changement climatique, la reconstruction d’alliances et les relations de l’Amérique avec la Chine, mais certains problèmes clés de politique étrangère à court terme nécessiteront probablement son attention en premier.

Après l’assassinat de son principal scientifique nucléaire par un attaquant inconnu, l’Iran pourrait être moins disposé à s’engager dans la diplomatie avec l’Amérique et à chercher à se venger en ciblant des responsables américains. La Corée du Nord pourrait tester un missile balistique intercontinental au début du mandat de Biden pour essayer d’évaluer la réponse de la nouvelle administration. Le dernier accord de contrôle des armes nucléaires entre les États-Unis et la Russie devrait expirer un peu plus de deux semaines après la prise de fonction de Biden. Et la réduction du nombre de soldats américains en Afghanistan pourrait faire dérailler les pourparlers de paix et aggraver la situation sécuritaire du pays.

Un tel dilemme ne serait pas propre à Biden. Chaque nouveau président arrive avec des idées sur la façon de gérer des problèmes mondiaux plus vastes, seulement pour que la familière «tyrannie de la boîte de réception» monopolise son temps. «Si vous supposez que la politique étrangère représente moins de la moitié, et peut-être du quart, du temps du président, cela met vraiment en lumière la gravité de ce problème de boîte de réception», a déclaré Christopher Preble, codirecteur de la New American Engagement Initiative. au think tank Atlantic Council.

Une fois qu’il sera dans le bureau ovale, alors, Biden trouvera probablement ses espoirs de relever des défis de politique étrangère plus grands anéantis par les efforts qu’il devra consacrer à nettoyer des dégâts plus immédiats. Voici à quoi pourraient ressembler quatre de ces dégâts.

L’Iran pourrait tenter d’assassiner des responsables israéliens ou américains

L’accord nucléaire de 2015 entre l’Iran, les États-Unis, les puissances européennes, la Russie et la Chine a imposé des restrictions strictes au programme nucléaire de Téhéran en échange d’un allégement des sanctions. L’objectif de l’administration Obama était de bloquer la voie de l’Iran vers une arme nucléaire par voie diplomatique plutôt que par la force militaire. Mais le président Donald Trump a retiré l’Amérique de l’accord en 2018, a réimposé des sanctions financières à l’Iran et a demandé aux pays européens de cesser leurs affaires avec le pays.

Cela a lancé un cycle d’escalade de plusieurs années qui, entre autres, a vu l’Iran accumuler 12 fois la quantité d’uranium faiblement enrichi autorisé par l’accord et les assassinats de deux hauts responsables iraniens.

La première a eu lieu en janvier, lorsque les États-Unis ont tué Qassem Soleimani, le chef des forces paramilitaires iraniennes et l’un des hommes les plus puissants du pays. L’Iran a promis d’exiger une «vengeance plus sévère» en réponse; Jusqu’à présent, cette vengeance a consisté principalement en des attaques contre les forces et les actifs américains par des milices soutenues par l’Iran en Irak.

Le deuxième meurtre a eu lieu vendredi dernier, lorsque le cerveau derrière le programme nucléaire iranien, Mohsen Fakhrizadeh, a été mortellement abattu à l’intérieur de son véhicule près de Téhéran, apparemment avec une arme télécommandée. Personne n’a publiquement revendiqué la responsabilité de l’attaque, mais Israël a été soupçonné d’avoir orchestré des assassinats similaires de scientifiques nucléaires iraniens dans le passé.



Ministère iranien de la Défense / Agence Anadolu via Getty Images Les funérailles du principal scientifique nucléaire iranien, Mohsen Fakhrizadeh Mahabadi, ont lieu au sanctuaire Imamzadeh Saleh à Téhéran, en Iran, le 30 novembre 2020.

Le président iranien Hassan Rohani a déjà blâmé Israël pour cela – et a ajouté sa propre menace. « L’Iran répondra sûrement au martyre de notre scientifique au bon moment », a-t-il déclaré dans un discours de samedi.

Si l’Iran devait répondre à ces assassinats en intensifiant les attaques contre le personnel américain en Irak ou en tentant d’assassiner des responsables américains ou israéliens, cela poserait un défi majeur pour une administration Biden.

«Il est certain que des représailles qui ont conduit au meurtre d’un Américain dans un théâtre comme l’Irak créeraient de sérieuses complications pour l’équipe de Biden», a déclaré Dalia Dassa Kaye, une experte du Moyen-Orient à la RAND Corporation.

Le président élu a souvent déclaré que l’engagement de l’Amérique envers Israël restera «à toute épreuve» sous sa présidence. Si l’Iran devait attaquer directement ou même indirectement Israël, Biden subirait beaucoup de pression pour soutenir Jérusalem d’une manière ou d’une autre.

Tout cela, bien sûr, conduirait les États-Unis et l’Iran plus loin sur la voie de la guerre et loin d’une éventuelle résolution diplomatique. «De telles réponses sont susceptibles de saper les chances de diplomatie avec Biden et d’assouplir les sanctions américaines», m’a dit Ellie Geranmayeh, analyste iranienne au Conseil européen des relations étrangères.

Cependant, l’Iran pourrait utiliser la menace d’une attaque comme un outil de pression, a-t-elle poursuivi. «L’Iran pourrait à la place retenir ses mesures de représailles – en maintenant qu’il répondra au moment et à l’endroit de son choix. De cette façon, l’Iran a encore plus de monnaie d’échange lorsqu’il s’agit de futurs pourparlers potentiels avec l’administration Biden et les Européens.

Ce que l’Iran fait ou ne fait pas dans les mois à venir pourrait donc avoir un impact considérable sur les grands projets de politique étrangère de Biden. Comme le dit le dicton souvent cité: « L’ennemi obtient un vote. »

La Corée du Nord pourrait tester son missile le plus puissant à ce jour

Dans les premiers mois de la présidence de Barack Obama, la Corée du Nord a testé un missile à longue portée et un engin nucléaire. Et au cours de la première année à la tête de Trump, Pyongyang a lancé son premier missile balistique intercontinental (ICBM) et testé sa bombe nucléaire la plus puissante à ce jour.

Certains experts préviennent que le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un pourrait prendre des mesures de provocation similaires aux premiers stades d’une administration Biden.

«La Corée du Nord est l’un de ces défis que personne ne veut vraiment relever pour le moment, car il n’y a pas de solutions ou de voies faciles pour ralentir la croissance du programme. Mais Kim a un moyen de se remettre sur la liste des priorités », a déclaré Vipin Narang, un expert du programme nucléaire nord-coréen au MIT.

Il y a plusieurs façons pour Kim de le faire, mais une en particulier se démarque: il a pu effectuer le premier test des nouveaux ICBM qu’il a exposés lors d’un défilé d’octobre.

Ces missiles n’étaient pas seulement les plus gros jamais vus dans l’arsenal nord-coréen, les experts ont également déclaré qu’il s’agissait des plus gros missiles mobiles routiers avec leurs propres lanceurs basés sur des camions au monde. En cas de guerre, alors, l’armée nord-coréenne pourrait sortir ces missiles des bunkers souterrains, les placer quelque part sur la terre ferme et les tirer sur les États-Unis.

Un test simulant ce type de lancement se classerait parmi les actions les plus menaçantes jamais prises par Pyongyang – augmentant sûrement les tensions avec les États-Unis dans le processus.

Haute résolution du nouvel ICBM nord-coréen. pic.twitter.com/gpd6CileNd – Ankit Panda (@nktpnd) 10 octobre 2020

Les nouveaux missiles n’ont pas encore été testés, cependant, et ils peuvent avoir des problèmes que la Corée du Nord doit encore résoudre.

C’est pourquoi de nombreux experts prédisent que Pyongyang sera probablement tester un début 2021, en partie pour voir comment cela se passe et en partie pour envoyer un message à Biden: la Corée du Nord est une puissance nucléaire, et vous ne pouvez rien y faire.

Une telle démarche provocatrice exigerait une sorte de réponse de l’administration Biden. Cela ne signifie pas nécessairement la guerre, a déclaré Elizabeth Saunders, experte en politique étrangère américaine à l’Université de Georgetown. Mais cela pourrait signifier plus de sanctions contre la Corée du Nord, rétablir les exercices militaires américains avec la Corée du Sud, envoyer plus de navires de guerre américains dans la région, ou tout ce qui précède.

Trouver la meilleure réponse pourrait prendre beaucoup de temps et d’énergie au début du mandat de Biden, laissant moins de temps et d’énergie pour atteindre certains de ses objectifs politiques à plus long terme.

La Russie pourrait jouer dur sur le contrôle des armements

New START, abréviation de Strategic Arms Reduction Treaty, est un accord de contrôle des armements nucléaires signé entre les États-Unis et la Russie en 2011. Le pacte limite la taille des arsenaux nucléaires des deux pays, qui représentent ensemble 93% de toutes les ogives nucléaires sur Terre.

Le problème est que l’accord – le dernier accord majeur de contrôle des armements entre Washington et Moscou toujours en vigueur – expirera le 5 février 2021. Cela donne à Biden seulement 16 jours après être devenu président pour prolonger le pacte.

Biden s’est engagé à prolonger le nouveau START et le président russe Vladimir Poutine a déclaré qu’il souhaitait le prolonger d’au moins un an. La plupart des experts pensent que Biden et Poutine prolongeront rapidement l’accord avant la date limite. «J’ai l’impression que la Russie considère toujours une extension de New START comme étant dans son intérêt», a déclaré Sarah Bidgood, experte du programme nucléaire russe à l’Institut Middlebury pour les études internationales.



Alexei Druzhnin / Spoutnik / AFP / Getty Images Le président russe Vladimir Poutine préside une réunion vidéo du comité d’organisation de Pobeda (Victory) à la résidence d’État de Novo-Ogaryovo à l’extérieur de Moscou le 2 juillet 2020.

Mais le court délai pourrait donner à Moscou un avantage pour extraire quelques concessions précoces de l’administration Biden avant de donner le feu vert à une extension. Le Kremlin, selon les experts, pourrait demander à Biden de lever les sanctions imposées par Trump au pays, ou demander aux États-Unis de faire une déclaration louant la présence militaire de la Russie au Haut-Karabakh pour maintenir la paix entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan.

On ne sait pas si de telles demandes seraient vraiment du type à prendre ou à laisser. Moscou voudra peut-être voir ce qu’il pourrait obtenir, le cas échéant, avant d’accepter une prolongation. Pourtant, une telle décision pourrait conduire les États-Unis et la Russie au bord de la perte du nouveau START et de décennies d’efforts de contrôle des armements.

De plus, a déclaré Bidgood, une négociation difficile pourrait suivre après la prolongation, en particulier si Washington et Moscou ne prolongent pas New START pour les cinq années complètes autorisées par l’accord. Le potentiel de problèmes liés au nucléaire avec la Russie dès le début d’une nouvelle administration pourrait donc être un temps nul pour l’administration Biden.

Moins de soldats américains en Afghanistan pourraient faire dérailler les pourparlers de paix entre Kaboul et les talibans

À seulement deux mois de son mandat, l’administration Trump se précipite pour mettre fin à la guerre américaine de 19 ans en Afghanistan en réduisant le nombre de soldats américains dans le pays de 4500 à 2500 d’ici le 15 janvier – cinq jours avant que Biden ne prête serment. dans.

Mais alors que beaucoup de gauche et de droite aux États-Unis soutiennent la fin de cette guerre, les experts craignent qu’un retrait aussi rapide nuise aux intérêts de l’Amérique dans le pays. «Il est difficile d’imaginer une façon moins responsable de se retirer», m’a dit au début du mois Jason Dempsey, un ancien officier d’infanterie de l’armée qui a servi en Afghanistan et en Irak.

La principale préoccupation est ce que signifie partir si brusquement pour le pacte diplomatique de l’Amérique avec les talibans. L’accord que les deux parties ont signé plus tôt cette année stipulait que toutes les troupes américaines devaient partir d’ici mai 2021, en supposant que les conditions dans le pays soient relativement pacifiques et que les talibans aient maintenu sa fin de l’accord, qui comprend l’engagement de pourparlers de paix avec le gouvernement afghan et non attaquer les forces internationales.

Ces pourparlers de paix ont commencé en septembre mais ne se déroulent pas très bien – notamment parce que les combattants talibans ont multiplié leurs attaques contre les forces de sécurité afghanes et les civils à travers le pays ces derniers mois.



Antonio Masiello / Getty Images Des soldats de l’armée américaine lors de la visite du secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, à la base militaire italienne «Camp Arena», le 7 novembre 2018, à Herat, en Afghanistan.

Dempsey, qui est maintenant au Centre pour un nouveau groupe de réflexion sur la sécurité américaine, a déclaré que retirer davantage de troupes américaines du pays au fur et à mesure que ces négociations se poursuivaient pourrait nuire à la position de négociation de Kaboul et encourager encore plus d’attaques talibanes. «Céder tout effet de levier que vous avez en partant est une manière assez stupide de s’y prendre», m’a-t-il dit.

La question est de savoir ce que Biden ferait avec les forces avec lesquelles Trump envisage de le laisser. Le président élu a déclaré qu’il souhaitait garder au moins quelques troupes en Afghanistan pour servir de force antiterroriste, il est donc possible qu’il ne change rien lorsqu’il prendra ses fonctions en janvier.

Mais si la moindre présence américaine enhardit les talibans à demander plus dans les pourparlers diplomatiques avec le gouvernement afghan, ou même à tenter une prise de contrôle forcée du gouvernement afghan – comme elle l’a fait en 1996 – alors l’administration Biden pourrait devoir se démener pour soutenir son allié. à Kaboul. Cela pourrait conduire le nouveau président à aggraver la guerre dans le pays, détournant ainsi une grande partie de son temps et de son attention des autres projets pour se concentrer sur un ancien.