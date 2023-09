4 craintes qui bouleversent le marché et ce qui doit se passer ensuite

Le marché boursier est confronté à plusieurs défis qu’il ne parvient pas à appréhender correctement. Ils travaillent pour la plupart dans les coulisses et s’efforcent de déstabiliser certains secteurs qui ont fonctionné pendant si longtemps – et qui font aujourd’hui échouer le marché au mauvais moment. C’est parce qu’ils se produisent tous en même temps. Passons-les en revue. La première inquiétude vient de la Chine. Nous avons toujours pu compter sur la deuxième économie mondiale pour certaines choses qui étaient évidemment très visibles et positives. Prenez Nike (NKE) et, dans une moindre mesure, Starbucks (SBUX). Ces deux actions font partie des actions de croissance senior les plus fiables du marché. Nike, sous la direction de son PDG John Donahoe, a maintenu la domination totale qu’elle avait sous les dirigeants précédents Mark Parker et Phil Knight. C’est une classe à part. Bien sûr, il y a toujours eu des challengers. Parfois, nous nous inquiétions d’Adidas. Ensuite, il y a eu Under Armour (UA), qui a directement défié les recommandations de Nike en les défiant au niveau secondaire et universitaire, ainsi que chez Dick’s Sporting Goods (DKS) et Foot Locker (FL). Ils ont tous essayé et échoué. Le dernier challenger est Hoku (HOKUQ), qui était une marque en difficulté, et On, qui a une puissante activité non-entraînement pour accompagner ses baskets de course. Rien de tout cela n’avait d’importance puisque Nike possédait la Chine. Il a beaucoup à faire avec le ministère de l’Education du pays pour maintenir la jeunesse chinoise en forme. Il n’y a pas de véritable concurrence. Ils sont dominants. Même chose en Europe, juste un numéro 1 très fort. Alors que d’autres font des incursions dans le domaine des chaussures et des vêtements, Nike a détruit Under Armour et ne laissera pas ces autres intrus prendre pied. Soyez témoin du retour de Nike chez Foot Locker en tant que force, même si c’est la redoutable Mary Dillon qui les ramène avec les dernières et meilleures nouveautés. Soudain, la Chine semble hésitante. Un contrat entre une entreprise américaine en Chine – qu’il s’agisse d’un gouvernement ou d’une entreprise – ne vaut désormais plus rien car les Chinois trouveront quelque chose pour rompre le contrat. Les contrats ne signifient rien lorsque le gouvernement chinois est aussi instable. Si Nike perd la Chine, elle ne deviendra qu ‘une autre entreprise de chaussures. C’est la principale raison pour laquelle elle n’arrive pas à prendre pied : une entreprise très visible qui semble entravée et doit être évitée. Nous possédons Starbucks. On aime sa conversion en boissons froides. Le géant du café a dérivé technologiquement au cours des dernières années de l’ancien PDG Kevin Johnson et du deuxième tour de Howard Schultz en tant que PDG. Schultz a quitté le conseil d’administration la semaine dernière et ne pourra plus remettre en question le PDG. C’est très important, comme nous l’avons vu chez Starbucks avec Schultz et chez Disney avec le PDG Bob Iger et l’ancien PDG Robert Chapek – bien que Johnson et Chapek n’aient jamais semblé convaincre les troupes. J’aime vraiment beaucoup le PDG de Starbucks, Laxman Narasimhan, et nous allons voir un dirigeant très fort prendre des décisions maintenant que Howard est parti. Mais comme pour Nike, nous craignons vraiment le gouvernement chinois et son inconstance. Nous savons qu’il faut accroître l’emploi des jeunes et Starbucks est un champion dans ce domaine. Mais nous avons constaté une volonté du gouvernement de se couper le nez malgré son apparence. Cela signifie que la philosophie « pour la Chine par la Chine » pourrait tout simplement ne pas fonctionner. Quel formidable prélude à tout ce qui se passe entre la Chine et Apple (AAPL). Premièrement, je ne pense pas que les Chinois le sachent. Comme nous l’a dit la secrétaire au Commerce Gina Raimondo, dont on dit qu’elle est candidate à la vice-présidence : les Chinois sont arbitraires et capricieux. Auriez-vous pu être plus arbitraire et capricieux en faisant savoir que les téléphones Apple ne sont pas autorisés dans le gouvernement chinois ou chez les employés du gouvernement ? Cela représente une part énorme de la main-d’œuvre. Mais Apple se porte si bien dans les magasins de détail que cela vous déstabilise. Notez cependant que le stock n’est pas revenu du tout. Comment est-ce possible alors que le gouvernement chinois l’a pris pour cible ? Cela signifie un multiple cours/bénéfice inférieur pour une action clé. Bien entendu, cela signifie que de nombreuses autres entreprises sont touchées par l’écosystème Apple. Vous pouvez voir le pouvoir que cette faiblesse a sur des entreprises comme Micron (MU), Skyworks (SWKS) et Qualcomm (QCOM), même avec sa grande victoire en matière de modem. La faiblesse d’Apple ne fait que jeter un voile sur tout. Le marché a effectivement perdu trois titres extrêmement visibles – Nike, Starbucks et Apple – et je ne veux même pas me soucier de ce que cela signifie pour le reste des entreprises qui font des affaires avec la Chine. Par exemple, seulement 5 à 10 % des activités de Caterpillar se déroulent en Chine, mais les investisseurs ont vendu par erreur des actions CAT sur ce pourcentage. Heureusement, une grande partie des infrastructures proviennent des États-Unis, ce qui compense largement. La deuxième préoccupation concerne le secteur automobile et tout l’écosystème qui l’entoure. Les Travailleurs unis de l’automobile ont ciblé les trois constructeurs automobiles de Détroit – General Motors (GM), Stellantis, propriétaire de Chrysler (STLA) et le nom du club Ford (F) – avec des débrayages pour la première fois de son histoire. Cela signifie des problèmes pour les aciers, les rails, le transport intermodal de marchandises et la myriade de systèmes de concessionnaires qui seront à court de produits plus rapidement pour certains modèles. La rentabilité du secteur automobile pourrait être sacrifiée et nous n’avons aucune idée de ce que cela signifie pour la transition des États-Unis vers les véhicules électroniques. Le président Joe Biden est tellement syndicaliste que les Big 3 n’obtiendront pas un bon règlement, quoi qu’ils fassent. Je sais que c’est juste une cible et que le F-150 EV de Ford fonctionne toujours, mais ce leader de l’UAW, Shawn Fain, semble plus susceptible de vouloir étendre la grève que de la régler. Il donne l’impression que ses demandes concernent uniquement l’argent. Bien entendu, il s’agit de rendre le syndicat beaucoup plus grand et plus puissant. Cela enlève la capacité de trois entreprises à être positives pour l’économie, ce qu’elles étaient. Nous nous retrouverons bientôt en territoire insondable car le pays a vu le pouvoir des syndicats et ne l’aime pas. Le troisième vent contraire est la faiblesse du cloud. C’est ce qui ressort du récent trimestre d’Oracle (ORCL), même si la véritable faiblesse concernait la filiale Cerner et non le cloud. Je n’arrive pas à croire que les investisseurs n’aient tout simplement pas compris cela et se soient plutôt concentrés sur un assouplissement de l’infrastructure cloud. Espérons que le PDG Safra Catz pourra se passer de cette faiblesse lors de sa conférence OracleCloud World cette semaine. Mais Marc Benioff, PDG de Salesforce (CRM), n’a pas pu le faire lors de la conférence de Salesforce la semaine dernière, consacrée à l’intelligence artificielle, toujours bien vivante malgré la faiblesse perçue du cloud. Tous les regards sont donc tournés vers Oracle. Le quatrième défi est celui du logement. Lorsque les actions du géant de la construction résidentielle Lennar (LEN) ont chuté après un trimestre avoué faible en raison du doublement des taux hypothécaires, nous avons assisté à une baisse de tout ce qui entre dans une maison. Cela comprenait une action très médiocre chez Home Depot (HD) et Lowe’s (LOW). Cela fait tellement longtemps que le logement n’a pas été un obstacle pour nous, et je ne me souviens même plus à quel point il peut affaiblir l’économie. Les banques ont connu des faiblesses en raison des craintes d’un renforcement de la réglementation, et cela ne fait qu’empirer. Les banques d’investissement se portent bien grâce au retour des fusions-acquisitions et des introductions en bourse. Mais les actions des banques régionales se comportent toujours très mal, même si elles ont de bons chiffres. Nous assistons à un resserrement généralisé du crédit, ce qui finira par affaiblir les petites entreprises. Mais pas encore. Enfin, nous devons nous inquiéter si nous perdons des voyages. Nous avons vu les compagnies aériennes afficher des chiffres misérables et nous ne pouvons pas nous attendre à ce que cela s’inverse. Les voyages d’affaires sont en baisse après Covid et la thèse du « manque d’argent et de temps » semble s’être transformée en un moment « à court de temps et d’argent » où seuls Marriott (MAR) et Booking Holdings (BKNG) ont résisté. Ce sont trop de thèmes négatifs pour aborder la seconde moitié du mois de septembre. Par contre, nous sommes arrivés à la mi-septembre et nous n’avons eu que des prises de bénéfices de variétés potagères. Qui veut quitter le parti alors que la Réserve fédérale a presque fini d’augmenter les taux d’intérêt ? Mais est-ce le cas ? La lecture de l’indice des prix à la consommation de la semaine dernière était une « remise à zéro » après deux bons rapports qui allaient dans le sens de la Fed. L’IPC d’août a enregistré sa plus forte hausse mensuelle cette année, stimulée par la hausse des prix de l’énergie. Si du pétrole s’infiltre dans le système, le prochain IPC sera également trop élevé. Alors que devons-nous rechercher ? Le pétrole doit simplement baisser. La grève doit être réglée. La Fed doit avoir un langage et une conférence de presse indiquant seulement un ou deux resserrements supplémentaires. Nous avons besoin d’Oracle pour se remettre sur les rails. Et nous avons besoin de Darden (DRI), FedEx (FDX) et KB Home (KBH) pour afficher de bons chiffres cette semaine et des prévisions formidables. Cela fait beaucoup de choses à faire en une semaine. Probablement trop. Nous verrons lors de notre prochaine réunion mensuelle avec les membres du club jeudi. En attendant, nous devons gagner du temps et espérer que l’oscillateur S&P deviendra si négatif que tous ces problèmes seront ignorés. Encore une fois, c’est probablement beaucoup demander. Faisons quelques achats dans les domaines qui supposent une reprise, mais pas cette semaine. Raisonnable mais pas assez bon pour s’attendre à une bonne semaine – sans les victoires décrites ici. (Voir ici pour une liste complète des actions du Jim Cramer’s Charitable Trust.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après l’envoi d’une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action du portefeuille de son organisme de bienfaisance. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après l’émission de l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. Avec le siège mondial de General Motors en arrière-plan, les membres de United Auto Workers assistent à un rassemblement de solidarité alors que l’UAW fait grève contre les trois grands constructeurs automobiles le 15 septembre 2023 à Detroit, Michigan. Bill Pugliano | Getty Images