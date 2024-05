4 couleurs à porter en Louisiane pour éviter de se faire piquer par les moustiques

La Louisiane est connue pour beaucoup de choses comme notre nourriture, notre culture, nos activités extérieures et bien sûr les pires moustiques du pays. Si vous venez de Louisiane, vous avez probablement entendu la blague : Qu’est-ce que l’oiseau de l’État de Louisiane ? La plupart disent le Moustique mais c’est le Pélican.

S’il pleut ne serait-ce qu’un peu et qu’il fait chaud, vous pouvez vous attendre à être envahi par les moustiques et à être illuminé par les piqûres. Ici en Louisiane, si la recette est à l’extérieur, nous courons chercher le spray anti-moustique et les bougies à la citronnelle, ou nous nous retirons à l’intérieur de votre maison.

Un afflux de moustiques peut gâcher n’importe quel événement en plein air en quelques secondes et tout le monde se grattera toute la journée et toute la nuit. Maintenant, nous avons peut-être trouvé un certain soulagement pour vous et cela concerne ce que vous portez lorsque vous sortez.

Une nouvelle enquête du Université de Washington a découvert que les couleurs que vous choisissez peuvent déterminer si les moustiques vous laisseront tranquille ou vous éclaireront et vous piqueront. L’étude indique que les couleurs qui ne attirent pas les moustiques et que vous devriez porter pour éviter d’être envahis par les moustiques sont les suivantes : vert, violet, bleu foncéet blanc.

D’un autre côté, si vous aimez simplement les moustiques et que vous souhaitez vous faire mordre, l’étude indique que les couleurs qui attirent le plus les moustiques incluent rougenoir, orange, et cyan qui est un couleur bleu clair.

Ainsi, la prochaine fois que vous irez à un barbecue, que vous ferez bouillir des écrevisses ou que vous irez à l’eau, vous voudrez peut-être réfléchir à deux fois à la couleur à porter avant de vous faire attaquer par un essaim de moustiques.

