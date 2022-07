4 considérations clés si vous touchez le jackpot Mega Millions de 1,28 milliard de dollars

Au lieu de vous précipiter impulsivement au siège de la loterie pour réclamer votre prix, respirez profondément. Vous avez un peu de temps pour réclamer votre prix – de trois mois à un an, selon l’endroit où vous avez acheté le billet.

De plus, partagez des informations sur votre aubaine avec le moins de personnes possible, a déclaré Irwin. Les nouvelles ont une façon de voyager, et des amis ou des membres de la famille perdus depuis longtemps – ou des escrocs – pourraient apparaître à votre porte.

“La confidentialité est la clé”, a déclaré Irwin. “Cela vous protège, vous et votre famille, des escrocs ou d’autres personnes qui peuvent commencer à s’attaquer à vous.”