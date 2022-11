4 comparaissent devant le tribunal pour une attaque terroriste sur une plage de Côte d’Ivoire

ABIDJAN, Côte d’Ivoire – Quatre des accusés arrêtés dans le cadre d’une attaque extrémiste islamique de 2016 qui a tué 19 personnes sur une plage touristique de Côte d’Ivoire ont comparu devant le tribunal mercredi pour faire face à des accusations de meurtre et de terrorisme.

Il s’agissait de la première attaque terroriste de ce type dans le pays et a renforcé les craintes que l’extrémisme islamique ne se propage plus au sud depuis le Mali et le Burkina Faso voisins. Dans l’année qui a suivi les tueries, des suspects ont également été arrêtés dans ces pays ainsi qu’au Sénégal.