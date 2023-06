4 choses que nous savons – et 4 que nous ne savons pas – sur la rébellion armée russe et ses retombées

Deux jours après l’arrêt soudain d’une rébellion armée en Russie sur la route de Moscou, les observateurs observent attentivement comment se déroule l’accord conclu entre le Kremlin et le chef mercenaire qui a mené la révolte.

Une querelle en cours entre le chef du groupe Wagner Yevgeny Prigozhin et les dirigeants militaires russes a conduit à une mutinerie qui a vu les mercenaires du premier quitter l’Ukraine pour s’emparer d’un quartier général militaire dans une ville du sud de la Russie. Ils ont ensuite roulé sur des centaines de kilomètres en direction de Moscou, avant de faire demi-tour samedi.

Les dirigeants occidentaux adoptent une approche attentiste face au mystérieux accord conclu entre Prigozhin et le Kremlin, le premier ministre Justin Trudeau affirmant que spéculer sur un « problème interne pour la Russie » serait « extrêmement contre-productif ».

L’insurrection de courte durée pourrait avoir des répercussions majeures sur l’emprise du président russe Vladimir Poutine sur le pouvoir ; pour le groupe Wagner, qui a été un combattant clé en Ukraine et en Afrique ; et pour les lignes de front en Ukraine. Mais les gouvernements étrangers, à la fois amis et hostiles à la Russie, se sont retrouvés à chercher des réponses sur ce qui s’est passé dans les coulisses et sur ce qui pourrait suivre.

Voici quatre choses que nous savons – et quatre choses que nous ne savons pas – sur la rébellion armée de la Russie, le plus grand défi pour Poutine depuis qu’il a pris le pouvoir au tournant du siècle.

Ce que nous savons

1) Le Kremlin a déclaré que l’accord verrait Prigozhin déménager en Biélorussie et recevoir l’amnistie, avec ses soldats.

Des responsables ont déclaré que l’accord avait été négocié par le président biélorusse Alexandre Loukachenko, un proche allié de Poutine, pour désamorcer la situation et éviter une effusion de sang.

Prigozhin, 62 ans, s’est exprimé lundi dans un message audio, mais l’ancien allié de Poutine et ex-détenu n’a donné aucune indication sur l’endroit où il se trouvait. Il a déclaré que Loukachenko avait proposé de laisser Wagner opérer dans un cadre légal, mais n’a pas donné de détails.

Dans une déclaration à la nation lundi, Poutine a déclaré qu’il honorerait sa promesse de permettre aux combattants de Wagner de se réinstaller en Biélorussie s’ils le souhaitaient, ou de signer un contrat avec le ministère de la Défense ou simplement de retourner dans leurs familles. Prigozhin a déclaré que la plupart de ses combattants ont refusé de passer sous le commandement du ministère de la Défense.

Le président russe Vladimir Poutine s’adresse lundi à Moscou à un forum sur l’ingénierie des jeunes. (Service présidentiel russe/Associated Press)

2) Ce n’était pas une confrontation sans effusion de sang.

Les médias russes ont rapporté que plusieurs hélicoptères militaires et un avion de communication ont été abattus par les forces de Wagner, tuant au moins 15 personnes. Prigozhin a exprimé ses regrets d’avoir abattu l’avion mais a déclaré qu’ils bombardaient ses convois.

Il affirme également que le déclencheur de la rébellion a été une attaque contre ses hommes.

3) Poutine et la Russie semblent moins stables, disent les experts.

Le lieutenant-général à la retraite de l’armée américaine Ben Hodges a déclaré lundi à CBC News Network que la rébellion avait révélé la « faiblesse structurelle » de la Russie de Poutine, un point de vue repris par d’autres observateurs, dont le président de la Moldavie voisine et le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg.

« Poutine n’a clairement pas le contrôle total », a déclaré Hodges. « Prighozin s’est détourné, mais la facilité avec laquelle il a pu se déplacer, le fait qu’il n’y avait pas de gens dans les rues se rassemblant autour du président. Apparemment, peu de militaires se sont vraiment avancés pour essayer d’arrêter Prigozhin ou la colonne Wagner. «

Il a déclaré que les services de renseignement russes étaient soit incompétents, soit complices de l’insurrection, étant donné la facilité avec laquelle Prigozhin a rassemblé ses troupes sans être détecté.

4) Les événements du week-end auront probablement un effet sur le moral des deux camps sur le champ de bataille.

« Les soldats sur les lignes de front sont positifs à ce sujet », a déclaré Serhii Cherevatiy, porte-parole du Groupe des forces orientales de l’Ukraine. « Tout chaos et désordre du côté de l’ennemi nous profite. »

Une vidéo du célèbre commandant de drone ukrainien « Magyar » regardant la révolte tout en mangeant d’énormes quantités de pop-corn est devenue virale. Une pléthore de mèmes joyeux se moquant de Poutine ont inondé les médias sociaux, et déclaration après déclaration des hauts gradés ukrainiens, la tourmente a été décrite comme un signe certain d’une plus grande instabilité à venir.

Le soldat ukrainien Andrii Kvasnytsia, 50 ans, qui a été blessé en combattant dans la ville orientale de Bakhmut, a déclaré : « Tout le monde est excité ».

« Mon ami m’a appelé aujourd’hui et il m’a dit : ‘Andrii, je n’ai pas bu depuis tant d’années, mais aujourd’hui j’ai une bonne raison de boire' », a-t-il déclaré. « C’est dur, pas facile, mais nous allons certainement gagner. »

Hodges a déclaré que la nouvelle aura un impact psychologique inévitable sur les soldats russes qui commenceront à se demander ce qui se passe « au-dessus d’eux et derrière eux ».

Sur les chaînes russes Telegram, des militaires qui bloguent sur la guerre ont exhorté les soldats russes à rester concentrés sur la guerre. « Frères! Tous ceux qui tiennent une arme sur la ligne de contact, rappelez-vous, votre ennemi est en face de vous », lit-on dans un message.

Ce que nous ne savons pas

1) L’attaque contre les troupes de Wagner – que Prigozhin a qualifiée de « déclencheur » – s’est-elle réellement produite ?

Prigozhin a déclaré lundi que ses troupes se sont déplacées en réponse à une attaque contre un camp de Wagner en Ukraine qui a tué une trentaine de ses combattants.

La Russie nie toute attaque de ce type et les États-Unis avaient des informations selon lesquelles Prigozhin avait renforcé ses forces près de la frontière pendant un certain temps, selon des informations de l’Associated Press et de CNN, citant des sources anonymes.

Le chef mercenaire Wagner Yevgeny Prigozhin quitte le quartier général du district militaire sud au milieu du retrait du groupe de la ville de Rostov-on-Don, en Russie, samedi. (Anton Vaganov/Reuters)

2) Prigozhin restera-t-il vraiment en Biélorussie ?

Prigozhin, connu pour ses défis effrénés et profanes à l’autorité avant même la tentative de rébellion, est voué à l’exil dans un pays où un tel comportement est encore moins acceptable que dans son pays natal.

La déclaration de Prigozhin lundi n’a donné aucune indication sur l’endroit où il se trouvait ni sur les plans exacts pour lui et ses troupes, et la chef de l’opposition biélorusse en exil, Sviatlana Tsikhanouskaya, a déclaré à CBC News qu’elle doutait de son prétendu lieu d’atterrissage.

« Je ne suis pas sûre que Prigozhin viendra et restera en Biélorussie. Qui sait, mais … ses ambitions et ses appétits sont bien plus grands », a-t-elle déclaré.

REGARDER | Tsikhanouskaya sur la tentative de mutinerie de Wagner : Le chef de l’opposition biélorusse sur la tentative de mutinerie de Wagner L’incertitude planait encore lundi en Russie sur le sort du chef de la rébellion Yevgeny Prigozhin et de son armée privée, l’impact sur la guerre en Ukraine ou encore l’avenir politique du président Vladimir Poutine et de son ministre russe de la Défense.

Les médias russes ont rapporté qu’une affaire pénale contre Prigozhin n’a pas été close, malgré les déclarations antérieures du Kremlin, et certains législateurs russes ont réclamé sa tête. Poutine, cependant, n’a pas mentionné Prigozhin par son nom depuis le début de la rébellion.

3) Que signifie la rébellion pour les hauts gradés de l’armée russe ?

Le Kremlin a montré lundi que Poutine rencontrait de hauts responsables de la sécurité, des forces de l’ordre et de l’armée, dont le ministre de la Défense Sergueï Choïgou, que le soulèvement avait tenté de destituer. Poutine a remercié les membres de son équipe pour leur travail au cours du week-end, impliquant un soutien au Choïgou assiégé. Plus tôt, les autorités ont publié une vidéo de Choïgou passant en revue les troupes en Ukraine.

Avant le soulèvement, Prigozhin avait fustigé Shoigu et le chef d’état-major général. Valery Gerasimov avec des insultes explétives pendant des mois.

4) Au-delà du moral, comment cela affectera-t-il la guerre ?

On ne savait pas encore ce que toute fissure ouverte par la rébellion de 24 heures signifierait pour la guerre en Ukraine.

Mais cela a entraîné le retrait du champ de bataille de certaines des meilleures forces combattant pour la Russie : les troupes de Wagner, qui avaient montré leur efficacité en remportant la seule victoire terrestre du Kremlin depuis des mois, à Bakhmut, et des soldats tchétchènes envoyés pour les arrêter à l’approche. à Moscou.