4 choses que j’ai apprises sur Meta grâce à mon chat Mark Zuckerberg

Dans toute interview d’un PDG, vous apprenez toujours quelque chose qui peut être investi. Je voulais vous donner mes quatre impressions immédiates de ce que j’ai vu ce soir du PDG de Meta, Mark Zuckerberg. 1. Nous avons eu une nouvelle lecture positive sur Reels. Zuckerberg nous a dit que le produit vidéo court est en avance sur le plan et qu’un pourcentage surprenant de Facebook est maintenant en vidéo. Les annonceurs adorent la vidéo. Ils adorent TikTok. Pour moi, il semble que Zuckerberg soit sur le point de rendre Tiktok aussi hors de propos que Snap (SNAP). Je sais que c’est un défi de taille : TikTok est censé générer 12 milliards de dollars de revenus cette année. Mais la croissance dont Zuckerberg a parlé avec Reels me dit qu’il y a une réelle chance pour une évasion – et une qui va se produire plus tôt que plus tard. Ce n’est pas dans les chiffres. 2. Le métaverse est plus avancé que vous ne le pensez. Nous savons que le métaverse est un projet de longue haleine pour l’entreprise. Mais j’ai eu l’impression que c’est bien en avance sur ce que tout le monde pensait que ce serait maintenant. Les annonceurs veulent et s’inscrivent tous les jours. Il nous a dit – encore une fois, des nouvelles – que le casque Quest 2 VR se vendait mieux que prévu. La confiance de Zuckerberg dans le métaverse produisant des revenus plus tôt a permis à l’entreprise de ne pas profiter des succès des développeurs jusqu’en 2024. C’est un moyen très intelligent d’obtenir le meilleur pour créer le contenu le plus convaincant. 3. Metaverse est idéal pour le travail – attention Zoom. Troisièmement, je sais que les divertissements, les voyages et les loisirs, ainsi que la vente au détail et l’éducation, sont au premier plan. Mais une chose mérite réflexion : dans le métaverse, vous pouvez avoir des conversations parallèles avec quelqu’un qui n’est pas entendu par le groupe. Cela, ajouté à la nature 3D, fera en sorte qu’il est utilisé plus souvent que vous ne le pensez pour le travail, en particulier le travail à domicile. Je pense que Zoom est un produit formidable. Mais nous sommes dézoomés. La réunion dans le métaverse envahira l’espace très rapidement, dès que nous aurons tous des avatars. Les avatars eux-mêmes sont hilarants. Vous pouvez vous habiller comme vous le souhaitez. Mark m’a habillé d’un costume et les artistes m’ont fait passer pour un fou. Prenez-le où vous pouvez l’obtenir. Je pense que les utilisations les plus importantes seront pour ceux qui sont seuls et ne veulent pas être seuls. Mark et moi avons longuement parlé de la simple joie de regarder ce qu’un de vos amis ou votre parent regarde. Cela ne rapportera pas beaucoup d’argent à Meta. Vous devez penser à l’argent comme vous pensez payer des objets Fortnite avec des V-Bucks. Si les écrivains peuvent créer des choses sympas – et nous savons qu’ils le peuvent – l’argent devrait tomber du ciel pour celui-ci. 4. Plus de rachats… La dernière réponse de Mark était très révélatrice. Il y a beaucoup de place pour investir, rechercher et racheter des actions, de sorte qu’ils seront sur le marché en train d’acheter. Ils ont dépensé 20 milliards de dollars au dernier trimestre en rachats. Je pense que ce sera encore plus ce trimestre en raison de leur avance sur le plan. Je pense que les analystes seront ravis d’en savoir plus sur Reels et la vidéo et ravis qu’ils puissent devenir une alternative beaucoup plus viable à TikTok en si peu de temps. Je reste déterminé à croire que le métaverse est une opportunité d’un billion de dollars. J’aimerais pouvoir acheter du META en ce moment. (Le Charitable Trust de Jim Cramer est un long META. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

Mark Zuckerberg, PDG de Meta Platforms, apparaît sur « Mad Money » de CNBC avec Jim Cramer le 22 juin 2022. CNBC