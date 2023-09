4 choses que font les personnes les plus anciennes au monde pour rester en bonne santé et heureuses

Aujourd’hui plus que jamais, les gens recherchent des moyens de vivre plus longtemps et Dan Buttnerauteur et expert des communautés les plus anciennes au monde, est à la recherche de ces réponses depuis plus de 15 ans.

Le nouveau documentaire de Buettner sur Netflix, « Live to 100: Secrets of the Blue Zones », a retenu l’attention des amateurs de longévité. Tout au long de la série limitée, Buettner se rend dans les cinq « zones bleues », les régions où les taux de vie jusqu’à 100 ans – ou de centenaires – sont les plus élevés et où l’espérance de vie d’âge moyen est la plus élevée au monde.

Les cinq Zones Bleues sont :

Okinawa, Japon

Sardaigne, Italie

Loma Linda, Californie, États-Unis

Icarie, Grèce

Nicoya, Costa Rica

Après avoir interrogé les habitants de ces zones et observé leurs pratiques, Buettner a pu trouver des points communs dans les cinq zones bleues et proposer quatre choses que chaque communauté fait pour contribuer à sa longévité.