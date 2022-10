4 choses “extrêmes” qu’ils ont faites différemment

En écrivant mon livre, “Élever un entrepreneur” J’ai interrogé 70 parents qui ont élevé des adultes très prospères sur les choses les plus extrêmes qu’ils ont faites pour rendre leurs enfants courageux et confiants :

En tant que mère de deux fils entrepreneurs, j’ai découvert que de tous les conseils aux parents, les plus importants consistent à apprendre aux enfants à être assez audacieux pour essayer de nouvelles choses. Mais comment fais-tu cela?

Les entrepreneurs, dans mon esprit, ne sont pas seulement des fondateurs d’entreprises à but lucratif. C’est toute personne qui a une idée et la transforme en quelque chose de concret, qui traduit une passion en projet.

« À ce moment-là, je savais que mes parents me feraient toujours confiance », m’a dit Tania. « Ils n’ont jamais eu de raison de décourager tout ce qui m’intéressait. Je n’ai jamais pensé que je souffrirais des conséquences d’être curieux.

Un vendeur a vu et lui a arraché quelque chose de la main. Pendant une minute, Tania a pensé qu’elle avait des ennuis. Mais son père est intervenu et a dit : « Elle est juste curieuse. Si elle casse quoi que ce soit, je paierai pour ça !

Tania a développé son intrépidité et sa volonté d’expérimenter alors qu’elle n’avait que quatre ans. Elle se souvient avoir fait du shopping avec son père dans une boutique de cadeaux de luxe. Malgré le signe “NO TOUCHING”, elle a touché presque tout.

Tania Yuki est la fondatrice et PDG de Partageable une entreprise qui analyse l’impact des plateformes de médias sociaux des entreprises.

Les parents que j’ai interrogés étaient tous d’accord : plus tôt les enfants se voient confier de grandes responsabilités, plus ils deviendront confiants et indépendants.

Michael Skolnik est l’associé fondateur de L’agence Soze, une entreprise qui crée des campagnes d’entreprise. Il a développé son amour pour le théâtre à 14 ans et a écrit des lettres à 50 producteurs de Broadway demandant à être stagiaire. Il a obtenu un oui, du Blue Man Group, basé à New York.

Ses parents travaillaient à plein temps et ne pouvaient pas le conduire de leur domicile du comté de Westchester à New York tous les jours ; mais ils avaient des amis avec un appartement vide dans la ville, alors ils l’ont laissé vivre seul cet été-là.

“Je ne sais pas si autant de liberté et d’indépendance à un si jeune âge fonctionnerait pour tout le monde, mais c’était le cas pour moi”, a déclaré Michael. “Leur confiance en moi m’a permis de mûrir beaucoup plus tôt que mes pairs.”