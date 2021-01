Un nombre unique est attribué à tous les ordinateurs, smartphones et périphériques qui se connectent à internet. Il s’agit de l’adresse Internet Protocol ou IP. Une adresse ip est la manière dont se fait identifier votre dispositif en ligne quand il se connecte à des sites. Exposer son adresse ip peut faire courir des risques à l’internaute bien qu’il s’agisse d’une donnée publique. Il existe plusieurs manières de ne pas l’exposer, voici 4 choses que vous devriez savoir sur votre adresse IP.

Comment un dispositif acquiert-il une adresse IP ?

Votre routeur dispose d’une adresse ip publique délivrée par le fournisseur d’accès internet. Elle peut varier sur le long terme, tout comme vous pouvez la modifier au besoin. Tous les périphériques qui accèdent au réseau domestique reçoivent cette adresse IP publique du routeur. Chacun des appareils reçoit une adresse IP locale grâce à laquelle il peut échanger avec les autres. Ces adresses sont inactives en l’absence d’une connexion internet.

Ainsi, tous les périphériques connectés à internet par le routeur possèdent une adresse IP identique. Ils bénéficient du même trafic qui circule alors à travers tout le réseau.

Pourquoi votre adresse IP est-elle importante ?

Sauf dans des cas particuliers, il n’est pas nécessaire de connaître mon ip. Cependant, elle revêt une grande importance pour les autres. C’est grâce à cette information que votre fournisseur d’accès internet peut savoir ce que vous faites en ligne. Il a donc accès à :

Tous les sites que vous visitez ;

Votre temps de connexion ;

Ce que vous faites en ligne.

Votre vitesse de connexion peut également être contrôlée par le FAI. Les entreprises quant à elles ont la possibilité de vous cibler grâce à la publicité.

Peut-on accéder à distance à votre ordinateur grâce à l’adresse IP ?

Il n’est pas possible d’y répondre d’emblée par l’affirmative ou la négative. Cependant, localiser l’ip d’un périphérique ne permet pas automatiquement de le pirater à distance. Un pirate informatique possédant les compétences nécessaires peut quand même s’en servir pour chercher les ports ouverts. Ces derniers sont les débits d’information qui transitent entre le réseau et les périphériques connectés.

Comprenez donc qu’en trouvant un port ouvert, le pirate peut le contrôler, et par extension, votre ordinateur à distance. L’opération sera plus aisée si votre système d’exploitation n’est pas à jour. C’est pour cela qu’il est recommandé de posséder un antivirus ou anti-malware opérationnel. L’adresse IP peut aussi servir à se procurer vos informations personnelles, et vos habitudes sur internet.

Comment protéger votre adresse IP ?

L’adresse IP peut constituer le talon d’Achille de votre réseau. C’est pour cela qu’il est important de la protéger. De nombreux moyens existent sur le marché, mais les VPN sont l’un des meilleurs. Il s’agit de services qui permettent de remplacer votre adresse IP par une autre, en simulant la connexion sur un ordinateur distant pour profiter de son adresse. Ce faisant, vous pourrez accéder à des contenus géo-restreints et surfer en toute sécurité sur internet.