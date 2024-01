4 choses à savoir sur Elise Stefanik, alors que les rumeurs de vice-présidente tourbillonnent : NPR

basculer la légende Puce Somodevilla/Getty Images

À seulement 39 ans, la représentante Elise Stefanik s’est hissée aux plus hauts rangs du Congrès – une institution rarement associée aux jeunes. Et certains signes indiquent que l’ascension de Stefanik pourrait atteindre de nouveaux sommets : elle est considérée comme une candidate potentielle à la vice-présidence de Donald Trump, alors qu’il cherche à reconquérir la Maison Blanche.

En 2016, Stefanik avait notamment évité d’utiliser le nom de Donald Trump. Tournons-nous vers 2024, et elle fait campagne pour Trump dans le New Hampshire.

Lorsqu’on a demandé à Stefanik si elle envisagerait de se présenter aux côtés de Trump, elle répondit“Bien sûr, je serais honoré – je le dis depuis un an – de servir dans une future administration Trump à quelque titre que ce soit.”

Voici un aperçu des choses à savoir sur Stefanik, un républicain new-yorkais :

Stefanik a fait irruption sur la scène nationale il y a 10 ans

Lorsqu’elle a accédé à ses fonctions à 30 ans, Stefanik est entrée dans l’histoire en tant que plus jeune femme jamais élue au Congrès (une distinction dépassée plus tard par la représentante Alexandria Ocasio-Cortez, DN.Y.).

Au cours de ces premières années, Stefanik a félicité à plusieurs reprises les législateurs qui étaient prêts à « traverser l’allée » pour travailler avec le parti adverse. Elle était considérée comme une républicaine de l’establishment, ayant travaillé dans la politique intérieure et économique à la Maison Blanche sous l’ancien président George W. Bush avant de partir travailler pour la campagne présidentielle Romney-Ryan de 2012.

Stefanik a remporté le siège même si elle n’était pas profondément enracinée dans sa circonscription. Originaire d’Albany, elle venait tout juste de déménager à Willsboro, dans le comté d’Essex, où sa famille possédait une maison de vacances.

“Toutes les personnes qui sont entrées dans mon magasin m’ont demandé si je savais qui elle était, parce que personne ne sait qui elle est”, a déclaré Glenn Sayward, un républicain de longue date qui possède un dépanneur à Willsboro. Radio publique du pays du Nord en 2014, quelques mois avant les élections de cette année-là.

“Personne ne la connaît en tant qu’habitante locale”, a-t-il déclaré. “C’est la grande question, qui est-elle ?”

Mais Stefanik a eu gain de cause après avoir conquis les Républicains dans sa nouvelle circonscription – et avec l’aide de Organisation American Crossroads de l’agent vétéran Karl Rove.

Elle était autrefois largement connue comme une modérée

Pas plus tard qu’en 2020, Stefanik a été classé meilleur 13e membre le plus bipartisan de la Chambre — un statut qu’elle avait déjà célébré.

“Je crois que la voie à suivre pour développer le GOP est de transmettre un message positif à de nouveaux types de candidats”, Stefanik a dit au cours de ses premières années au Congrès, affirmant que les électeurs américains étaient fatigués de la même vieille politique.

En 2015, Stefanik a parlé à la radio publique de North Country sur sa préférence pour travailler au sein du Groupe mardi modéré de son parti, le qualifiant de « davantage du caucus gouvernemental au sein du Parti républicain », un groupe qui cherchait « à éviter ces crises, à éviter ces querelles internes pour le bien du peuple américain, pour le bien du peuple américain ». de plus de certitude dans la gouvernance. »

En 2017, Stefanik était sélectionné pour coprésider l’organedésormais connu sous le nom de Groupe de gouvernance républicaine.

“C’est l’avenir du Parti républicain, l’avenir de notre pays, des gens comme Elise”, a déclaré l’ancien président Paul Ryan. a déclaré à CBS en 2018.

Lorsqu’elle était étudiante à Harvard, Stefanik aurait trouvé un allié en la personne de John Bridgeland, un républicain qui travaillait à la Kennedy School of Government. Institut de politique après avoir quitté l’administration Bush. Bridgeland dit Le Washington Post en 2022 qu’il a aidé Stefanik à décrocher un emploi à la Maison Blanche après l’université et l’a encouragée à se présenter au Congrès.

“J’étais incroyablement heureuse et fière” après sa victoire, a déclaré Bridgeland La poste. “Je la considérais comme la lumière brillante de sa génération de leaders. Elle traversait l’allée. Elle se concentrait sur la résolution de problèmes. Elle avait le plus haut caractère.”

Mais ensuite est arrivé Trump – et Stefanik a fait écho à ses attaques contre les élections de 2020.

“J’étais tellement choqué qu’elle emprunte un chemin si sombre”, a déclaré Bridgeland.

La note élevée de Stefanik pour son travail bipartisan est survenue lors du 116e Congrès (2019-2020). En 2021, Stefanik était classé n ° 100 sur l’indice bipartisan.

Le profil de Stefanik a été renforcé par les controverses

Cela semble être une exigence pour les politiciens les plus en vue d’aujourd’hui : la capacité non seulement de survivre aux controverses, mais aussi de transformer les obstacles potentiels en opportunités d’un plus grand soutien – et de dons de campagne. Stefanik est parmi les plus habiles dans cet exploit.

Alors qu’elle défendait avec acharnement Trump lors de ses premières audiences de destitution en 2019, Stefanik a vu ses dons de campagne plus que quadrupler, passant de 2,8 millions de dollars lors de sa campagne de 2018 à 13,3 millions de dollars en 2020, selon les données compilées par Secrets ouverts.

“Je suis ultra-MAGA. Et j’en suis fier”, Stefanik a dit en mai 2022.

Stefanik a montré son sens politique à la suite de l’attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole américain, remplaçant ainsi le représentant de l’époque. Liz Cheney en tant que présidente de la Conférence républicaine de la Chambre – un poste auquel Stefanik avait précédemment nommé Cheney.

Stefanik s’est penché sur d’autres sujets épineux, notamment les fausses allégations de Trump concernant une fraude généralisée lors des élections de 2020.

Elle a également été critiquée en 2022 après que sa campagne ait semblé adopter une théorie du complot raciste connue sous le nom de « théorie du remplacement » selon laquelle les groupes minoritaires tentent de remplacer les Blancs en Amérique.

Comme l’a rapporté NPR, une publicité de Stefanik destinée aux démocrates déclarait : « Leur projet d’accorder l’amnistie à 11 MILLIONS d’immigrants illégaux renversera notre électorat actuel et créera une majorité libérale permanente à Washington. »

Plus récemment, Stefanik s’en est pris à la manière dont l’université Harvard a géré l’antisémitisme sur son campus – prenant au piège l’actuelle présidente de l’université, Claudine Gay, dans une toile d’examen minutieux. Son rôle dans la pression en faveur de l’éviction de Gay et d’autres présidents d’université de l’Ivy League lui a valu d’être encore plus acclamé parmi les membres de la base d’extrême droite du GOP.

Stefanik a une relation compliquée avec son alma mater : la Kennedy School of Government de Harvard a rompu ses relations avec l’homme politique en 2021, citant son alliance avec ceux qui tentent de renverser l’élection présidentielle de 2020. Une page Web de l’Institut de politique de l’école qui mettait autrefois en valeur les réalisations de Stefanik est maintenant vide.

Elle n’a pas toujours fait partie de l’équipe Trump

En fait, lorsque Trump s’efforçait d’obtenir l’investiture républicaine en 2016, Stefanik a refusé de prononcer son noms’engageant uniquement à « soutenir le candidat de mon parti à l’automne ».

Lorsqu’un enregistrement de Trump faisant des commentaires offensants sur les femmes est sorti plus tard cette année-là, Stefanik a qualifié les paroles de Trump de “inapproprié, offensant » et « tout simplement faux ». Elle également en désaccord avec sa position sur l’OTAN et remarques faites par Trump à propos d’une famille de militaires Gold Star qui a perdu son fils en Irak.

En 2017, Stefanik a réprimandé le président Trump de l’époque, affirmant qu’il avait commis une erreur en retirant les États-Unis d’un important accord international sur le climat.

« Se retirer de l’Accord de Paris est une erreur et nuit aux efforts en cours pour lutter contre le changement climatique tout en nous isolant de nos alliés », avait alors déclaré Stefanik, ajoutant : « Je m’engage à travailler au Congrès sur des solutions pour lutter contre le changement climatique. “

Stefanik a publié cette déclaration sur le site Web officiel de sa Chambre – où le la page ne semble plus exister (nous l’avons trouvé via le Archives Internet).

Dans son message original, Stefanik a parlé de l’importance pour les États-Unis d’avoir une « place influente à la table des négociations » et elle a lié les grandes priorités de l’innovation commerciale et de la réduction des émissions de carbone à la qualité de vie dans son district.

“Comme nous le savons dans le Nord du pays, la protection de notre environnement va de pair avec le renforcement de notre économie”, a déclaré Stefanik.

De retour début 2016, Stefanik a également déclaré qu’elle n’était pas d’accord avec l’idée de Trump d’interdire aux musulmans d’immigrer aux États-Unis, affirmant que cela allait à l’encontre de la Constitution. À l’époque, elle ne pensait pas non plus que Trump serait le candidat.