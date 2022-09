4 choix dont Steelers, Eagles, Cardinals, Vikings – Shaw Local

C’est officiellement la semaine du match. Après une longue intersaison, la NFL revient cette semaine pour la première fois depuis que les Rams de Los Angeles ont éliminé les Bengals de Cincinnati lors du Super Bowl en février.

Parce que c’est la semaine du match, nous devons nous habituer à une routine similaire. Les premiers rapports officiels sur les blessures ne commenceront pas à être fournis par les équipes avant mercredi, mais cela ne signifie pas que nous ne devrions pas commencer à réfléchir aux paris à placer pour la semaine 1 de la saison régulière 2022-23 de la NFL. Vous ne voulez généralement pas attendre dimanche pour faire vos paris, car les lignes sont généralement plus efficaces à mesure que nous nous rapprochons du coup d’envoi.

Je regarde déjà les Chicago Bears comme un outsider de touché pour l’un de mes paris cette semaine. Mais jetons un coup d’œil au reste de l’ardoise pour voir quels autres spreads sautent à ce stade de la semaine, et n’ayez pas peur de bondir sur ces lignes à mesure que nous obtenons plus d’informations sur qui est disponible.

Toutes les lignes de pari sont fournies par Césars Sportsbook, qui est le partenaire de cotes officiel de Bet Chicago Sports. Inscrivez-vous dès aujourd’hui pour profiter de leur offre de nouveaux utilisateurs pour obtenez votre pari sans risque de 1 250 $ et participez à l’action de la semaine 1.

Steelers de Pittsburgh (+6,5) contre Bengals de Cincinnati

Dimanche 11 septembre, midi, CBS

Il est important de se rappeler que des choses étranges ont tendance à se produire au cours de la semaine 1. Ne cherchez pas plus loin que les Steelers de Pittsburgh qui remportent le match d’ouverture de 2021 en tant qu’outsider de 6,5 points contre les puissants Buffalo Bills avec une victoire de 23-16 à Buffalo. Les outsiders sont allés 12-4 contre l’écart lors de la semaine 1 l’année dernière, qui comprenait neuf bouleversements purs et simples.

Bien que la semaine 1 ne soit peut-être pas aussi étrange cette année, cette ligne semble un peu gonflée. Dans ce match exact au cours de la semaine 12 de l’année dernière, Cincinnati a clôturé en tant que favori de 3,5 points avant une éventuelle victoire 41-10.

Les Steelers semblaient s’être améliorés au poste de quart-arrière, ce qui peut sembler difficile à croire. Les Bengals étaient une équipe classée 17e au classement général DVOA (une métrique créée par Football Outsiders) et étaient du bon côté de plusieurs jeux à tirage au sort différents au cours de leur course magique en séries éliminatoires. Cette confrontation entre les ennemis de l’AFC Nord pourrait être plus serrée que prévu cette semaine.

Choisir : Steelers +6,5

Eagles de Philadelphie (-4) contre les Lions de Détroit

Dimanche 11 septembre, midi

Assurez-vous de magasiner pour trouver le meilleur numéro, car certains paris sportifs mettent cet écart à 3,5. Les Lions étaient une équipe qui a gagné beaucoup d’argent aux parieurs l’année dernière, avec une fiche de 11-6 contre l’écart. Il est peu probable que cela se reproduise. Avant la saison dernière, les Lions ont enregistré pour la dernière fois des victoires à deux chiffres contre l’ATS en 2010.

La défense de Detroit s’est classée 32e dans tout le football l’année dernière, selon Pro Football Focus. Jalen Hurts a été limité lors de sa première saison complète en tant que partant pour les Eagles, mais a produit une note de passeur de 90,8 en jouant à partir d’une poche propre. Un choix MVP à la mode, Hurts devrait donner le ton de la saison en découpant la défense des Lions avec sa capacité à double menace.

Choisissez: Aigles -4

Cardinals de l’Arizona (+6) contre Chiefs de Kansas City

Dimanche 11 septembre, 15 h 25, CBS

Cette ligne évolue en faveur de Kansas City depuis un certain temps, ouvrant à trois points avant de finalement grimper à six points complets mardi matin. En conséquence, il s’agit de mon premier pari de propagation officiel pour la semaine 1. Le mouvement de ligne est allé trop loin, compte tenu du contexte autour de ces deux équipes.

Les Chiefs ont le meilleur quart-arrière de la planète, mais ils mélangent également beaucoup de nouveaux visages au poste de receveur. Ils finiront par le comprendre, mais il ne serait pas surprenant que cela ne clique pas tout de suite.

En attendant, c’est le moment exact de parier sur les cardinaux. C’est une équipe qui a tendance à commencer fort avant de s’estomper. L’Arizona a commencé 7-0 l’année dernière avant de finalement terminer la saison avec un raté dans la ronde Wild Card. Les Chiefs pourraient très bien gagner ce match, mais ce mouvement de marché important ouvre la porte au rachat des Cardinals.

Choix : Cardinaux +6

Vikings du Minnesota (+1,5) contre Packers de Green Bay

Dimanche 11 septembre, 15 h 25, FOX

Je ne suis pas prêt à proclamer les Vikings du Minnesota comme champions NFC Nord comme certains commencent à le faire, mais je les aime bien pour la semaine 1.

Semblables aux Chiefs, les Packers de Green Bay doivent s’adapter à la vie sans leur receveur vedette après avoir échangé Davante Adams pendant l’intersaison. Il y a aussi des problèmes de santé au poste en début de semaine, ce qui pourrait finalement faire bouger la ligne avant que les choses ne commencent.

Les Vikings ont enregistré une victoire 34-31 contre les Packers à domicile lors de la semaine 11 de l’année dernière, qui était l’un des rares matchs à un score qui se sont déroulés en 2021. Personne ne sait à quoi ressemblera cette équipe sous un nouveau régime, mais je parie que l’ère Kevin O’Connell connaît un bon départ contre un ennemi de la division.

Choisir : Vikings +1,5