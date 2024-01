4 chiffres à la sortie des urnes qui expliquent la victoire de Trump aux primaires du New Hampshire

La domination de l’ancien président Donald Trump parmi les électeurs de base du GOP a alimenté sa victoire aux primaires du New Hampshire mardi, selon les résultats des sondages à la sortie des urnes de NBC News.

Alors que l’ancienne ambassadrice de l’ONU Nikki Haley a réussi à gagner des électeurs indépendants, ou « non déclarés », les larges marges de Trump parmi les électeurs s’identifiant comme républicains et conservateurs étaient trop vastes pour être surmontées. Tout comme les caucus de l’Iowa de la semaine dernière, la primaire du New Hampshire a également souligné à quel point les ardents partisans de Trump ont pris le contrôle de la base républicaine.

Voici quatre chiffres tirés des sondages de sortie des urnes de NBC News qui aident à expliquer la victoire de Trump :

1. La marge républicaine de Trump

Trois électeurs primaires républicains du New Hampshire sur quatre qui se sont identifiés comme républicains ont soutenu Trump, et ils représentaient la moitié de l’électorat (50 %). Haley a remporté 58 % des électeurs se décrivant comme indépendants, mais avec une marge de 22 points par rapport à l’avantage de Trump de 49 points parmi les républicains.

2. Les conservateurs ont dominé l’électorat

Les conservateurs autoproclamés ont dominé l’électorat primaire, avec 67 % des électeurs se décrivant comme tels. Trump en a remporté 71 %. Haley a remporté 72 % des modérés autoproclamés, devançant Trump d’environ 3 contre 1, mais ils représentaient une plus petite part de l’électorat (28 %).

3. La nouvelle base républicaine pro-Trump

Au cours des années Trump, le Parti républicain a connu le succès parmi les électeurs non diplômés, et Trump a remporté haut la main ce groupe mardi soir. Les électeurs sans diplôme universitaire constituaient la majorité de l’électorat (52 %).

Parmi les électeurs sans diplôme universitaire, Trump a gagné 67 %, tandis que seulement 31 % ont voté pour Haley. La performance de Trump parmi ces électeurs a également augmenté de 245 points de pourcentage par rapport à 2016, où il en avait remporté 42 %.

Bien qu’ils représentaient une part plus petite de l’électorat, Trump a également gagné parmi d’autres groupes qui composent la base du GOP, notamment 66 % des électeurs ayant des revenus inférieurs à 50 000 $, 70 % des électeurs blancs évangéliques ou nés de nouveau et 53 % des électeurs. plus de 65 ans.

4. L’avantage de Trump sur les principales questions

Les deux principaux enjeux pour les électeurs des primaires républicaines étaient l’économie (37 %) et l’immigration (30 %) – et Trump a battu Haley sur les deux.

L’ancien président a remporté 55 % des électeurs qui ont déclaré que l’économie était leur principal problème et 79 % des électeurs qui ont déclaré que l’immigration comptait le plus pour leurs votes.

Les résultats des sondages à la sortie des urnes ont également montré que l’un des messages clés de Haley pendant la campagne électorale n’était pas une priorité absolue pour les électeurs des primaires. Haley a fait valoir qu’elle était la mieux placée pour vaincre le président Joe Biden en novembre, mais seulement 14 % des électeurs des primaires ont déclaré que c’était le plus important pour eux. Et même parmi ces électeurs, Trump avait toujours le plus grand soutien, avec 59 % de soutien et 39 % de soutien à Haley.