4 chevaux morts en 3 semaines à l’hippodrome de Vancouver

Une société protectrice des animaux de la Colombie-Britannique soulève des inquiétudes en matière de bien-être après la mort de plusieurs chevaux dans un hippodrome de Vancouver, mais le ministère provincial responsable a déclaré qu’il continuerait de suivre les conseils des vétérinaires officiels sous contrat.

La Vancouver Humane Society a noté dans un communiqué jeudi 10 août qu’elle dénonçait l’utilisation d’animaux dans le divertissement après la mort récente de chevaux à l’hippodrome et au casino de Hastings sur une période de deux semaines. Le communiqué jeudi matin a noté que trois chevaux étaient morts et un a été blessé. Black Press Media Media a depuis appris qu’un quatrième cheval était mort le 7 août.

La directrice des communications de la Humane Society, Chantelle Archambault, a déclaré que cela ne fait que montrer le risque pour les chevaux à chaque étape du processus, de la course à l’entraînement en passant par le transport. Elle a déclaré que chaque fois que ces animaux sont utilisés pour le divertissement lors d’événements à haute pression, « il y a un risque pour leur vie ».

Le ministère de la Sécurité publique supervise la Gaming Policy and Enforcement Branch, qui est responsable de la réglementation de l’industrie des courses de chevaux de la Colombie-Britannique et de l’octroi de licences à ses participants pour s’assurer que les courses se déroulent en toute sécurité et avec intégrité.

La branche élabore et applique des règles et des politiques pour les courses de chevaux, réglemente les événements de courses de chevaux et autorise et enregistre tous les participants et travailleurs de l’industrie.

La branche des jeux engage des vétérinaires officiels, agréés par le College of Veterinarians of BC, qui sont à l’hippodrome pendant les courses. Le ministère affirme que la branche « suit toujours les conseils des vétérinaires sur les questions liées à la santé et au bien-être des chevaux ».

Le ministère a confirmé quatre décès entre le 16 juillet et le 7 août.

Le 16 juillet, One Fifty One est tombé lors d’une course et a été soigné par un vétérinaire sous contrat. Le cheval a été euthanasié sur la recommandation du vétérinaire en raison d’une blessure irrécupérable, un os fracturé à une patte avant.

Le 22 juillet, Lent Me Twenty a été inscrit à une course mais s’est retourné en arrière dans la zone du paddock avant la course et s’est cogné la tête au sol. Le cheval a été soigné dans le paddock par un vétérinaire, mais il est décédé des suites de ses blessures.

Le 30 juillet, Memorandum a été euthanasié après avoir couru quand il a « fait un mauvais pas » et a renversé son jockey, mais le cheval est resté debout. Il a été pris en charge par un vétérinaire. Le cheval avait une blessure à la cheville avant droite et le vétérinaire a déterminé que le cheval devait être euthanasié, car la blessure était irrécupérable.

Puis, le 7 août, Eddie Who était en train de faire un entraînement chronométré à l’hippodrome. Pendant l’entraînement, le cheval est tombé et a désarçonné son jockey. Le cheval ne s’est jamais remis sur ses pieds et est décédé peu de temps après la chute. Un vétérinaire a examiné le cheval et a confirmé qu’il était décédé.

Archambault a déclaré que la nature stressante et à grande vitesse des courses pose des problèmes de bien-être inhérents. La société a souligné les recherches d’une étude américaine qui a noté que lors de l’entraînement et de la course de chevaux de course de deux ans, 85% ont subi au moins un incident de blessure ou de maladie.

«Il est vraiment important de demander ce qui est fait pour assurer la sécurité des chevaux. Le fait qu’il y ait encore des courses de chevaux nous indique que le risque pour leur vie n’est pas pris au sérieux.

La branche des jeux, selon le ministère, « prend des mesures pour prévenir et répondre aux incidents qui se produisent pendant la saison des courses, mais malheureusement, des blessures et des décès de chevaux peuvent survenir ».

Lorsqu’un incident se produit, un vétérinaire se rendra sur place, examinera l’étendue de la blessure et prendra ensuite une décision. Le vétérinaire rédige ensuite un rapport qui est remis à la Direction de la politique et de l’application des lois sur les jeux.

« Si le cheval ne survit pas à l’incident, le corps du cheval est envoyé pour une autopsie pour une analyse plus approfondie ; toute anomalie fait l’objet d’une enquête plus approfondie. Le GPEB n’a connaissance d’aucune anomalie ou relation entre les décès de chevaux à Hastings cette saison de course.

Le ministère indique que la branche des jeux continuera de suivre les conseils des vétérinaires sous contrat « pour protéger la santé et le bien-être des chevaux de course, et continuera de surveiller les incidents pour déterminer si d’autres mesures sont nécessaires ».

