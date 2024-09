4 changements majeurs à venir dans Destiny 2 : butin, extensions et plus encore

Cela a été un année confuse et chaotique pour Destin 2Il y a eu des retards, de multiples séries de coupes chez Bungie et une feuille de route de contenu en constante évolution concernant ce que nous allons déployer et quand. La forme finale a couronné 10 années de narration d’une manière qui a ébloui les joueurs les plus acharnés, mais maintenant tout le monde se demande ce qui va suivre. Aujourd’hui, Bungie a détaillé l’avenir de Destin 2 et une chose est sûre : les grandes campagnes de reportage annuelles du passé sont mortes. Ce qui les remplacera semble potentiellement excitant, mais reste encore vague.

À partir de la 11e année, Destin 2 passera à un modèle annuel avec deux mini extensions et quatre mises à jour de contenu gratuites. L’été 2025 verra la sortie du Apollon extension suivie des « mises à jour majeures » gratuites Arsenal et Surge, avec la Monstre L’extension arrivera en hiver 2025, suivie de deux autres mises à jour. Il y aura également des passes de récompense trimestrielles comme les passes de saison actuelles qui permettent aux joueurs de gagner des armes, des ornements d’armure, des ressources d’amélioration et des cosmétiques.

Nom de code : Frontières reviendra aux mises à jour saisonnières gratuites

Voici ce que les extensions et les mises à jour saisonnières incluront :

Expansion Nouvelles histoires

Nouveaux emplacements

Nouvelles missions

Nouvelles armes

Nouvel équipement

Nouveaux raids et donjons Mise à jour saisonnière Activités nouvelles et reprises

Nouveaux modules d’équipement et d’artefacts

Nouveaux modificateurs et défis

Nouvelle méta sandbox

Nouveaux événements

Image: Bungie

En ce qui concerne l’apparence de ces nouvelles mini-extensions, le directeur du jeu Tyson Green a déclaré que Bungie cherchait à s’éloigner du modèle existant d’une campagne d’histoire que les joueurs épuisent rapidement et abandonnent en faveur de quelque chose de moins linéaire, plus rémunérateur et qui ramène un peu de mystère au jeu. Destin « Nous créons activement des prototypes de campagnes non linéaires, d’expériences d’exploration similaires à Dreaming City ou aux Metroidvanias, et même des formats plus inhabituels comme les roguelikes ou les survival shooters », a-t-il écrit. « Chaque extension offrira une nouvelle opportunité d’essayer quelque chose de différent. »

Dans cet esprit, le studio fait référence à la première de ces nouvelles extensions, Apolloncomme une « aventure non linéaire axée sur les personnages ». La forme finale conclut la lutte de 10 ans des joueurs contre The Darkness et l’éventuel affrontement contre The Witness, la prochaine ère du jeu, nom de code Frontièresse concentrera sur de nouvelles menaces. « Cette prochaine saga est également basée sur un thème central, tout comme Light and Darkness l’a fait », a écrit la directrice narrative Alison Lührs. « Elle introduira de nombreux nouveaux personnages, factions, rebondissements et bien plus encore. Il y a beaucoup plus de choses ici que nous dirons éventuellement, mais nous ne voulons pas vous gâcher le voyage. Ce sera un voyage de plusieurs années, un voyage que nous avons hâte de vous faire vivre. »

Cela ressemble à quoi Destin Il y a un certain temps, il fallait un moyen intelligent de rendre le jeu plus attrayant sans épuiser les ressources et le contenu. Mais la preuve sera dans la façon dont il sera exécuté, et dans la mesure où les histoires plus modulaires seront significatives et gratifiantes ou ne seront qu’un autre moyen d’allonger le temps de jeu entre les mises à jour. Destin 2 bénéficie également de refontes majeures dans trois autres domaines, notamment un changement massif dans le fonctionnement du butin.

Une maquette montre à quoi pourrait ressembler l’écran du portail l’année prochaine dans Destiny 2. Image: Bungie

La première est la carte cosmique à partir de laquelle les joueurs lancent traditionnellement des activités, appelée le Directeur. Elle sera remplacée par un menu à écran unique appelé le portail qui vise à permettre aux joueurs de comprendre plus facilement les activités qu’ils doivent accomplir ensuite et les récompenses qu’ils obtiennent pour cela. Cela semble être une idée intelligente pour aider les nouveaux joueurs à intégrer, quelque chose Destin 2 est particulièrement mauvais, même si je ne sais pas si la carte originale va disparaître ou si les joueurs auront simplement un deuxième écran à gérer.

Destin 2 obtient des formes de butin plus rares

Un autre grand bouleversement est à venir pour les activités du Core Game. Au lieu d’avoir un ensemble de difficultés très basique avec des récompenses légèrement meilleures pour chacune, un nouveau système permettra aux joueurs de personnaliser le défi et les modificateurs pour chaque activité PvE du jeu. L’idée est de mélanger davantage les choses et de faire en sorte que le butin soit plus gratifiant à mesure que vous progressez dans l’échelle des défis. L’espoir est que les joueurs expérimentent davantage différents styles de jeu et de construction, ainsi que calibrent la difficulté d’une activité plus étroitement à ce qui leur convient.

Une maquette montre à quoi ressemblera le nouveau système de butin. Image: Bungie

Mais les plus grands changements à venir concernent Destin Système de butin de 2. Ces dernières années, la majeure partie de la chasse au butin s’est concentrée sur la recherche d’armes avec des « god rolls », des ensembles d’avantages largement considérés comme les meilleurs pour cette pièce d’équipement en particulier. À l’avenir, le butin tombera plutôt à travers différents niveaux, les butins de niveau supérieur et plus rares ayant des statistiques plus élevées, des avantages améliorés et d’autres bonus qui les distinguent des versions « standard » de cette arme. « Le niveau de base des armes et armures légendaires sera équivalent aux légendaires d’aujourd’hui, les niveaux supérieurs étant généralement équivalents aux armes d’adepte en termes de mise à niveau », a écrit l’équipe de développement.

Le diable avec Destin Cependant, tout est dans les détails, et une grande partie de la réussite ou non de ces changements dépend de la difficulté qu’ils procurent et du fait que les joueurs consacrent ou non du temps à la recherche d’un butin de haut niveau. Je peux imaginer un système dans lequel il est agréable de s’améliorer petit à petit dans une activité spécifique, de surmonter divers modificateurs de défi et d’augmenter la qualité des récompenses jusqu’à ce que vous obteniez enfin le butin de plus haut niveau tant convoité pour l’arme que vous aimez, et que cela vous procure un sentiment agréable. Je peux également imaginer une version dans laquelle, à moins de jouer des dizaines d’heures par semaine, vous ne pourrez jamais voir les bonnes choses et rien de tout cela ne signifie rien pour vous.

Des choses dont Bungie n’a pas beaucoup parlé dans le grand avenir d’aujourd’hui Destin 2 Les aperçus concernent des éléments tels que le power leveling, le taux de drop RNG ou l’intégration de nouveaux joueurs en ce qui concerne tout le contenu de l’histoire qui explique le monde du jeu mais qui a disparu au fil des ans. Les modes PvP comme Crucible et Gambit n’ont pas non plus reçu beaucoup d’attention, leur statut étant susceptible d’être prévisualisé à une date ultérieure. Mais pour l’instant, le message de Bungie était clair : Destin 2 ne va nulle part, et en fait, le studio cherche à rendre son avenir potentiellement plus intéressant, accessible et durable qu’à tout autre moment dans un passé récent.