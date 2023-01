4 changements dans l’économie à surveiller si vous craignez une récession

L’économie est déroutante en ce moment. De nombreux économistes prédisent que les États-Unis entreront en récession l’année prochaine. L’inflation reste obstinément élevée et la Réserve fédérale continue d’augmenter agressivement les taux d’intérêt. Mais le marché du travail a résisté : les employeurs peinent à pourvoir les postes vacants et le taux de chômage reste bas.

Un rapport sur l’emploi publié vendredi a montré que, malgré les sombres perspectives, le marché du travail continue de tourner et reste un point positif de l’économie.

Les employeurs ont ajouté 223 000 emplois à l’économie en décembre, selon le rapport du Bureau of Labor Statistics. C’est un ralentissement par rapport au mois précédent, lorsque les employeurs ont créé 256 000 emplois, mais légèrement plus que ce que les économistes attendaient.

Il faut généralement des mois pour que les effets des hausses de taux de la Fed se manifestent pleinement dans les données économiques. En rendant les emprunts plus chers, la Fed tente de ralentir la demande et d’inciter les consommateurs à dépenser moins. Cela devrait aider à atténuer l’inflation au fil du temps, mais cela pourrait également amener les entreprises à réduire l’embauche ou à licencier des travailleurs.

Jusqu’à présent, malgré les craintes et les prévisions d’un ralentissement économique, les données du marché du travail ne suggèrent pas que les États-Unis sont au bord d’une récession. Voici un guide de quelques chiffres clés que les économistes surveillent de près.

1) Croissance de l’emploi

Bien que la croissance de l’emploi ait ralenti et que les gains de novembre aient été révisés à la baisse, les employeurs ont tout de même ajouté un nombre important d’emplois à l’économie chaque mois (en 2021, les gains d’emplois ont été plus forts puisque l’économie avait plus à récupérer après la flambée du chômage plus tôt pendant la pandémie ). Cela commencerait à devenir inquiétant si l’économie commençait à voir plusieurs mois de pertes d’emplois soutenues, disent les économistes.

Parce que les offres d’emploi sont encore élevées et qu’il n’y a pas assez de travailleurs pour les pourvoir, les responsables de la Fed ont déclaré qu’ils pensaient que la croissance de l’emploi pouvait ralentir sans que le pays ne connaisse une énorme flambée du chômage. Les employeurs pourraient laisser des postes vacants, par exemple, plutôt que de licencier des travailleurs. La Fed tente délibérément d’affaiblir le marché du travail, en partie pour atténuer la pression sur la croissance des salaires, ce qui devrait contribuer à juguler l’inflation.

Mark Zandi, l’économiste en chef de Moody’s Analytics, a déclaré que la Fed serait probablement “assez satisfaite” de la décélération des gains d’emplois mensuels à un nombre compris entre 100 000 et zéro.

“A ce rythme de croissance de l’emploi, vous verriez le chômage augmenter lentement, mais pas assez vite pour précipiter une perte de confiance dans l’économie et un recul des consommateurs”, a déclaré Zandi.

Aaron Terrazas, économiste en chef chez Glassdoor, a déclaré que plusieurs mois de pertes nettes d’emplois seraient un signe troublant de douleur pour les travailleurs. Il a noté, cependant, que l’économie était encore «assez loin» d’une récession en raison de la force du marché du travail, et il était possible que les États-Unis puissent en éviter une.

“C’est certainement quelque chose qui pourrait vous inquiéter”, a déclaré Terrazas.

2) Le taux de chômage

De nombreux économistes citent la «règle Sahm», qui mesure si le taux de chômage a fortement augmenté, comme référence pour savoir si l’économie a basculé dans la récession. Selon la règle, créée par l’ancienne économiste de la Fed Claudia Sahm, une récession est déclenchée une fois que la moyenne sur trois mois du taux de chômage augmente d’un demi-point de pourcentage au-dessus de son creux des 12 derniers mois.

Cela ne s’est pas produit. Le taux de chômage est resté faible et est tombé à 3,5% en décembre, selon le rapport de vendredi. C’est en baisse par rapport à 3,6% le mois précédent et un creux d’un demi-siècle.

Néanmoins, un taux de chômage plus élevé pourrait être entraîné par différents facteurs, tels que le fait que davantage de travailleurs se retirent et commencent à chercher un emploi. Nick Bunker, directeur de la recherche économique pour l’Amérique du Nord au Indeed Hiring Lab, a déclaré que les données sous-jacentes aideraient à déterminer comment et pourquoi le taux de chômage augmentait. Par exemple, il serait important d’examiner les données sur le nombre de travailleurs qui passent du chômage à un emploi au cours du mois suivant, qui peuvent être utilisées pour calculer le taux auquel les chômeurs trouvent un emploi, a-t-il déclaré.

“Si ce nombre continue de baisser et diminue, ce serait un signe que les chômeurs ont du mal à trouver du travail, ce qui est un signe négatif pour le marché du travail”, a déclaré Bunker.

3) Demandes de chômage

Les demandes de chômage peuvent être l’un des premiers signes avant-coureurs d’une récession. Les économistes surveillent les réclamations comme un proxy pour les licenciements, puisque les données sont publiées chaque semaine et sont plus opportunes que les autres rapports mensuels du gouvernement.

Les demandes de chômage se situent généralement en moyenne autour de 250 000 par semaine dans une économie plus normale avec un marché du travail bien équilibré, a déclaré Zandi de Moody’s Analytics. Si les demandes de chômage se rapprochaient d’environ 300 000 par semaine, cela serait cohérent avec une récession, a-t-il déclaré.

Les demandes de chômage sont tombées à 204 000 au cours de la semaine se terminant le 31 décembre, en baisse de 19 000 par rapport à la semaine précédente, selon les données du Département du travail. Les demandes d’assurance-chômage sont restées faibles en 2022 par rapport aux niveaux historiques, soulignant l’étanchéité du marché du travail : le nombre de demandes l’an dernier a culminé à 261 000 au cours de la semaine se terminant le 16 juillet.

4) Licenciements, offres d’emploi et taux de démissions

Les données sur les licenciements, les offres d’emploi et le nombre de travailleurs quittant leur emploi aident également les économistes à en savoir plus sur la force du marché du travail et sont publiées dans un rapport mensuel du BLS.

Les licenciements sont restés faibles à 1,4 million en novembre (en comparaison, les licenciements étaient de près de 2 millions en février 2020, avant le pic de la pandémie). Le nombre de personnes quittant leur emploi demeure également plus élevé que la normale. En novembre, 4,2 millions de personnes ont quitté leur emploi et le taux de démissions s’élevait à 2,7 %, selon le dernier rapport. Les offres d’emploi restent élevées à 10,5 millions au cours du même mois.

Bunker chez Indeed a déclaré que le taux de démissions était un indicateur important à surveiller car il soulignait à quel point les travailleurs étaient confiants dans leur capacité à quitter leur emploi actuel et à en trouver un nouveau. Le taux d’abandon dans le secteur privé est toujours supérieur d’environ 16 % à la moyenne de 2019, a déclaré Bunker.

“Il est difficile de voir une récession imminente si les gens quittent encore volontairement leurs anciens emplois à des taux élevés”, a déclaré Bunker.

Cependant, les données mensuelles peuvent rebondir et Bunker a déclaré qu’il souhaiterait voir des changements sur plusieurs mois avant de s’inquiéter davantage d’une récession.

“Vous aurez besoin d’une longue période de détérioration progressive ou d’un grand renversement brutal pour que l’un des indicateurs du marché du travail déclenche la sonnette d’alarme”, a déclaré Bunker.