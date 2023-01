4 Cardinals sur une liste de 40 joueurs qui ne survivront pas à la saison 2023

Les fans pensaient que de nombreux mouvements se produiraient pour les Cardinals pendant l’intersaison. Leur manque de mouvements suggère que des mouvements pourraient se produire jusqu’à la saison.

Selon les rapports du Winter Warm-Up 2023 à Saint-Louis, de nombreuses tentatives des cardinaux pour décrocher des agents libres ont été bafouées en raison de la concurrence pour le rôle. Aucune offre n’était figée. Le rôle serait rencontré avec la concurrence dans la formation de printemps.

La compétition est quelque chose avec laquelle les Cardinals ont ouvertement participé à l’entraînement printanier pendant plusieurs saisons. Avec autant de jeunes talents, c’est une décision évidente de tirer le meilleur parti de leur talent.

La menace de la concurrence motivera toute la saison.

Katie J. Woo de The Athletic a rapporté que John Mozeliak, président des opérations de baseball, a déclaré que l’équipe évaluerait certains joueurs clés et leur permettrait de montrer qui ils seront cette saison et de partir de là.

Citant Mozeliak, Woo a signalé, “La clé pour les Cardinals de St. Louis alors que vous pensez à 2023 va vraiment être : qui sommes-nous ? Et ce que je veux dire par là, c’est qu’est-ce que Tyler O’Neill ? Qu’est-ce que Dylan Carlson ? Qu’allons-nous retirer de Jack Flaherty ? Et si ces gars répondent aux attentes dont nous pensons qu’ils sont capables, nous pensons que nous allons être une équipe très talentueuse, compétitive et convaincante à surveiller.

O’Neill a déclaré aux journalistes lors de l’échauffement hivernal que même s’il utilise toujours une routine de levage de charges lourdes, il a mis en place un échauffement dynamique et une pliométrie pour aider à stabiliser le potentiel de blessure. Carlson a déclaré aux médias qu’il avait été très intentionnel lors de ses entraînements hors saison. Mozeliak a déclaré que Flaherty avait connu une bonne intersaison et qu’il était dans une “bonne position”.

Compte tenu des paris de Mozeliak, il y aura des joueurs à surveiller ce printemps et au début de la saison. Si Carlson, Flaherty et O’Neill se comportent comme les fans l’avaient prévu et que Jordan Walker rompt l’entraînement printanier avec les Cardinals, certains joueurs pourraient être déplacés pour renforcer l’alignement pour le moment crucial de la saison.

Regardons qui ne passera probablement pas la saison 2023 sur la liste des Cardinals.