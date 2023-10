4 Britanniques détenus en Afghanistan libérés par les talibans à la suite de négociations

Les talibans ont libéré quatre Britanniques détenus en Afghanistan, accusés d’avoir enfreint les lois du pays, a annoncé mardi le gouvernement britannique.

Le ministère des Affaires étrangères a déclaré dans un bref communiqué qu’il se félicitait de la libération des quatre Britanniques et a présenté ses excuses au nom de leurs familles « à l’administration actuelle de l’Afghanistan pour toute violation des lois du pays ».

« Le gouvernement britannique regrette cet épisode », ajoute le communiqué.

Le ministère des Affaires étrangères n’a pas fourni de détails sur l’identité de ces quatre hommes ni sur les lois qu’ils auraient enfreintes.

Scott Richards, co-fondateur du Presidium Network, une organisation à but non lucratif basée au Royaume-Uni, qui a participé aux négociations visant à obtenir la libération des Britanniques, a déclaré que l’un des quatre était Kevin Cornwell, qui avait travaillé avec les Nations Unies à titre médical.

Cornwell a été arrêté en janvier dans un hôtel de Kaboul abritant des travailleurs à but non lucratif, avec un directeur d’hôtel non identifié, après que la direction du renseignement afghan ait fouillé leurs chambres et trouvé un pistolet dans le coffre-fort de l’hôtel, selon Richards.

Les quatre hommes se trouvaient mardi sur un vol de retour au Royaume-Uni, a ajouté Richards.