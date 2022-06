4 blessés dans l’effondrement du toit d’un immeuble à Budapest

BUDAPEST, Hongrie (AP) – Le toit et une partie de la façade d’un immeuble d’appartements dans la capitale hongroise se sont effondrés lundi, blessant quatre piétons et aplatissant un certain nombre de voitures en stationnement.

La police de Budapest a déclaré dans un communiqué que la recherche des décombres et du bâtiment lui-même se poursuivait, mais qu’à ce jour, il n’y avait aucune indication de décès.

L’accès à la zone a été bloqué jusqu’à ce que la police conclue l’enquête sur l’effondrement, qu’elle a attribué à une défaillance structurelle.

The Associated Press