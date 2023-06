4 blessés après qu’un homme à la hache a attaqué des convives dans 3 restaurants néo-zélandais

WELLINGTON, Nouvelle-Zélande (AP) – Quatre personnes ont été hospitalisées en Nouvelle-Zélande après qu’un homme armé d’une hache a commencé à attaquer des convives au hasard dans trois restaurants chinois voisins, selon la police et des témoins.

La police a déclaré que l’homme avait commencé l’attaque vers 21 heures lundi dans la banlieue nord d’Auckland à Albany. Ils ont déclaré avoir arrêté un suspect de 24 ans sur les lieux et l’avoir accusé de blessures et d’intention de causer des lésions corporelles graves. La police n’a pas immédiatement proposé de motif pour l’attaque.

L’hôpital d’Auckland a déclaré mardi qu’un patient de l’attaque y était resté dans un état stable. L’hôpital North Shore a déclaré qu’il avait un patient avec des blessures modérées et un second avec des blessures mineures, tous deux dans un état stable, et qu’il avait déjà renvoyé un troisième patient.

Un restaurant a déclaré au journal New Zealand Herald qu’il dînait avec un ami lorsque l’homme est entré et a commencé à attaquer son ami, qui a été grièvement blessé.

« J’étais choqué. Quand j’ai réalisé ce qui se passait, il a essayé de me cibler », a déclaré l’homme, qui a demandé à ne pas être nommé, au Herald. « J’ai bloqué sa hache avec ma main. Il essayait aussi de viser ma tête, alors j’ai bloqué la hache avec ma main.

Le restaurant a déclaré que l’homme avec la hache les avait chassés du restaurant, puis avait fait demi-tour et était entré dans un autre restaurant.

Le Herald a publié une image de ce qui semblait être une hache de type fendeuse à bois allongée sur le trottoir.

L’inspecteur-détective par intérim Timothy Williams a déclaré qu’ils ne recherchaient personne d’autre dans l’incident, ce qui signifie qu’ils pensent que l’homme a agi seul. Williams a déclaré que la police s’attend à déposer d’autres accusations.

Le suspect devait faire sa première comparution devant le tribunal mardi.

Les restaurants dans lesquels l’homme est entré étaient Yues Dumpling Kitchen, Zhangliang Malatang et Maya Hotpot. Ils font partie d’un groupe de restaurants dans la rue qui visent à offrir aux convives des options à bas prix rappelant les offres de cuisine de rue chinoise.

Nick Perry, l’Associated Press