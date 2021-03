La société planifie une croissance agressive dans le sport et au-delà en affirmant avoir des franchises NFL et NBA sur sa liste de courses, ainsi qu’un autre club de football européen, des équipes de la LNH, MLS, WNBA et NWSL ainsi que des sociétés de paris sportifs, d’eSports et d’analyse de données. .

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy