4 avantages du portage salarial pour un travailleur indépendant

Le portage salarial est défini comme une relation tripartite entre le salarié porté, la société de portage et l’entreprise cliente. En termes clairs, le freelance réalise des missions pour l’entreprise cliente tout en restant affilié à unesociété de portage. Cette dernière s’occupe du processus administratif et encaisse la facture. En contrepartie, elle prélève les frais de gestion et garantit un salaire minimum au freelance. N’est-ce pas intéressant ? En quoi ce système est-il profitable à un travailleur indépendant ?

Le freelance bénéficie d’une couverture sociale renforcée

Pour bénéficier des privilèges liés à la Sécurité sociale, le travailleur doit avoir un contrat à durée déterminée. L’entrepreneuriat ne permet pas de profiter de tous ces avantages. Mais, une fois devenu salarié porté, letravailleur indépendantpeut accéder à tous ces privilèges au même titre qu’un salarié classique.

Autrement, une fois le contrat de travail conclu avec une entreprise de portage salarial comme la sociétéCEGELEMpar exemple, vous êtes de facto éligible à unecouverture sociale complète. Ainsi, vous pouvez prétendre à des assurances chômage, maladie, responsabilité civile professionnelle, etc. Vous bénéficiez des cotisations sociales pour la retraite et des congés payés.

Plus de productivité et moins de gestion administrative



Selon les études, les travailleurs indépendants consacrent en moyenne20 % de leur temps de travailà des procédures administratives. Cela signifie que sur 40 h de travail par semaine, vous dédiez 8 h à la paperasse, ce qui représente le temps de travail d’une journée. Évoluant désormais sous le statut d’un salarié porté, vous êtes déchargé des activités administratives.

C’est l’entreprise de portage salarial qui s’occupe de tout le travail administratif et de la comptabilité. Elle est chargée d’établir lecontrat commercial avec la société cliente, préparer la facturation et l’encaisser.

Elle s’occupe aussi de vos déclarations fiscales (cotisations sociales, TVA, impôts, etc.). En s’affranchissant de ces activités administratives, le freelance peut se consacrer au maximum à son métier.

Le travailleur indépendant jouit d’une totale liberté d’entreprendre

Le portage salarial a l’avantage d’offrir à un freelance une liberté absolue dans l’exercice de son métier. Celui-ci est libre deprospecter lui-même. Il choisit les missions qui lui conviennent et décide de l’entreprise avec qui il souhaite travailler.

Il négocie seul les termes de ses contrats et décide avec l’entreprise cliente du cahier de charges (les missions à réaliser, le tarif, le calendrier à respecter et d’autres détails). Il estlibre de gérer son tempset de choisir avec le client le lieu de travail (cela peut être du télétravail ou dans les locaux de l’entreprise cliente).

Le portage salarial : l’assurance d’être rémunéré



À l’instar du salarié classique qui est certain de recevoir son salaire chaque fin du mois, le freelance porté est aussiassuré de toucher sa rémunération mensuelle, que la facture soit payée ou non par le client.

En effet, dans le contrat de travail qui lie la société de portage et l’indépendant porté, les clauses de paiement de salaire sont bien définies. Ainsi, l’entreprise de portage est tenue de verser chaque moisun salaire minimumau salarié porté, quelles que soient les conditions. Dans le cas d’un contrat CDI, le freelance porté continuera de percevoir sa rémunération même étant au chômage.