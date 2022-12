4 autres lots de médicaments contre l’hypertension rappelés pour cause d’impureté

Quatre lots du médicament contre l’hypertension Quinapril vendu par Lupin Pharmaceuticals font l’objet d’un rappel en raison d’une impureté de nitrosamine, a annoncé la société la semaine dernière dans une déclaration volontaire. rappel affiché sur le site Web de la Food and Drug Administration des États-Unis. Les nitrosamines sont des composés organiques trouvé dans les aliments et l’eau à de faibles niveaux. Mais à des niveaux plus élevés, et si l’exposition se fait sur une longue période, ils peuvent potentiellement augmenter le risque de cancer.

Lupin rappelle quatre lots de comprimés de Quinapril parce que des tests récents ont révélé qu’ils dépassaient le niveau de dose journalière acceptable (DJA) pour les nitrosamines. Les médicaments contre l’hypertension fabriqués par Aurobindo et Pfizer ont été volontairement rappelés plus tôt cette année pour le même problème de nitrosamine.

À ce jour, aucun cas de maladie n’a été signalé à Lupin, selon le rappel, et la société a interrompu la commercialisation de ses comprimés de Quinapril en septembre.

Les quatre lots inclus dans le rappel ont été vendus sous forme de comprimés de 20 mg ou 40 mg et ont des dates de péremption jusqu’en avril 2023, décembre 2022 et mars 2024. Ils ont été distribués du 15 mars 2021 au 1er septembre 2022. Vous pouvez vérifier le numéros de lot ou UPC spécifiques pour voir si votre médicament est inclus dans le rappel.

Les patients prenant actuellement les lots rappelés sont “conseillés de continuer à prendre leurs médicaments et de contacter leur pharmacien, médecin ou prestataire de soins pour obtenir des conseils concernant un traitement alternatif”, a déclaré Lupin. Le quinapril est utilisé pour traiter l’hypertension en abaissant la tension artérielle. Il est important de traiter l’hypertension artérielle car elle peut augmenter votre risque de problèmes de santé graves, y compris les accidents vasculaires cérébraux et les maladies cardiaques. La maladie cardiaque était la première cause de décès en 2021.

Lupin a déclaré dans le rappel que les consommateurs ou les distributeurs du médicament peuvent contacter Inmar Rx Solutions pour toute question au 877-538-8445, du lundi au vendredi de 9 h à 17 h HE. Il a également déclaré que les lots rappelés peuvent être retournés à Inmar pour remboursement.

