4 autres inculpés dans le complot d’assassinat en Haïti contre le président Jovenel Moïse

James Solages, 37 ans, et Joseph Vincent, 57 ans, ainsi que le citoyen colombien de 44 ans, German Alejandro Rivera Garcia, ont été accusés de complot en vue de commettre un meurtre ou un enlèvement en dehors des États-Unis et d’avoir fourni un soutien matériel et des ressources à l’effort, ont déclaré des responsables dans un communiqué de presse.