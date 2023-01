4 autres gardiens du serment reconnus coupables de complot séditieux en lien avec les émeutes du 6 janvier

Quatre membres des Oath Keepers ont été reconnus coupables lundi de complot séditieux lors de l’attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole américain lors du deuxième grand procès d’extrémistes d’extrême droite accusés d’avoir comploté pour maintenir de force l’ancien président Donald Trump au pouvoir.

Le verdict contre Joseph Hackett de Sarasota, en Floride, Roberto Minuta de Prosper, au Texas, David Moerschel de Punta Gorda, en Floride, et Edward Vallejo de Phoenix, en Arizona, intervient des semaines après qu’un autre jury a condamné le chef du groupe, Stewart Rhodes. , dans l’attaque de la foule qui a stoppé la certification de la victoire électorale du président américain Joe Biden.

C’est une autre victoire majeure pour le ministère américain de la Justice, qui tente également d’obtenir des condamnations pour sédition contre l’ancien chef des Proud Boys et quatre associés. Le procès contre Enrique Tarrio et ses lieutenants s’est ouvert au début du mois à Washington et devrait durer plusieurs semaines.

Le complot séditieux est une loi de l’époque de la guerre civile rarement poursuivie qui interdit de comploter pour renverser ou détruire le gouvernement et entraîne jusqu’à 20 ans de prison.

Rhodes et un autre chef du groupe basé en Floride ont été reconnus coupables de complot séditieux lors d’un procès séparé en novembre.

Le ministère de la Justice a porté près de 1 000 affaires et le décompte augmente de semaine en semaine.

Les avocats de la défense ont cherché à minimiser les messages violents comme de simples fanfaronnades et ont déclaré que les gardiens du serment étaient venus à Washington pour assurer la sécurité lors d’événements avant l’émeute. Ils ont saisi le manque de preuves des procureurs que les Gardiens du serment avaient un plan explicite pour prendre d’assaut le Capitole avant le 6 janvier et ont dit aux jurés que les extrémistes qui avaient attaqué le Capitole avaient agi spontanément comme des milliers d’autres émeutiers.