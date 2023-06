Le Spring Valley Municipal Band poursuivra sa saison estivale 2023 de concerts gratuits les vendredis 23 et 30 juin et les 7, 14 et 21 juillet.

Les concerts ont lieu à 19 h à l’entrée principale de Hall High School, 800 W. Erie St.

Les clients doivent apporter une chaise de jardin. En cas de mauvais temps, les concerts auront lieu dans l’auditorium de l’école.