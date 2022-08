4 astuces iPhone et Android que vous ne connaissez peut-être pas

Une application cartographique fait partie de la boîte à outils des smartphones modernes depuis le début, mais Google et Apple ont maintenant ajouté l’appareil photo et une touche de réalité augmentée à l’expérience pour une aide supplémentaire avec l’orientation sur le terrain. (Vos résultats varieront selon l’emplacement, cependant, et soyez prêt à épuiser la batterie.)

Cet été marque les 15 ans de Apple a sorti le premier iPhone , et depuis, les smartphones sont devenus les couteaux suisses de la technologie. Mais avec l’avalanche de mises à jour depuis 2007, des fonctionnalités moins évidentes sont souvent enterrées dans le processus. Voici un bref aperçu de certains outils peut-être négligés, présentés ici dans iOS 15 et Android 12.

Dans Google Maps pour Android et iOS , saisissez votre destination, appuyez sur Itinéraire et sélectionnez À pied. Appuyez sur le Vue en direct icône dans le coin de la carte. Votre téléphone vous demande de pointer la caméra vers les bâtiments à proximité afin que l’application puisse reconnaître votre environnement en le comparant aux images de Google Street View. Une fois définies, vos directions apparaissent superposées sur la vue à travers sur l’écran de l’appareil photo pour vous guider.

Image L’application Compass incluse avec le logiciel iOS d’Apple vous donne une idée générale de votre emplacement. Le crédit… Pomme

Apple Maps utilise l’appareil photo de l’iPhone de la même manière lorsque vous demandez un itinéraire à pied dans les villes prises en charge et appuyez sur l’icône AR sur l’écran de la carte. (Pour les options de navigation alternatives, Apple inclut un application boussole numérique avec iOS, et Google Maps a Une boussole qui apparaît à l’écran lorsque vous commencez votre voyage.)

Numériser des trucs

En plus de ses fonctions de guide touristique, l’appareil photo du téléphone peut également servir de scanner pour les documents et codes de réponse rapide ou QR. Dans iOS, vous pouvez numériser un document ou un reçu dans l’application Notes en créant une nouvelle note, en appuyant sur l’icône de l’appareil photo dans la barre d’outils et en sélectionnant Numériser des documents. Vous pouvez également numériser et joindre un document à un e-mail que vous rédigez en appuyant sur l’icône de numérisation dans la barre d’outils du clavier.