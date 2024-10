4 astronautes reviennent sur Terre après avoir été retardés par le problème de la capsule de Boeing

Quatre astronautes sont revenus sur Terre vendredi après un séjour de près de huit mois dans la station spatiale prolongé par les problèmes de la capsule de Boeing et l’ouragan Milton. Les deux astronautes arrivés à bord de la capsule Boeing restent à bord de la station spatiale.

Une capsule SpaceX transportant l’équipage a été parachutée avant l’aube dans le golfe du Mexique, juste au large de la côte de la Floride, après s’être détachée de la Station spatiale internationale en milieu de semaine.

Les équipes de soutien travaillent autour du vaisseau spatial SpaceX Dragon Endeavour peu de temps après son atterrissage dans le golfe du Mexique au large de Pensacola, en Floride, vendredi. (NASA/Joel Kowsky via Associated Press)

SpaceX a lancé les trois Américains et un Russe dans l’espace en mars, et ils auraient dû être de retour il y a deux mois. Mais leur retour a été retardé par des problèmes avec la nouvelle capsule d’astronaute Starliner de Boeing, arrivée à la station spatiale en juin avec deux autres astronautes à son bord. Il est revenu vide en septembre pour des raisons de sécurité. Puis l’ouragan Milton est intervenu, suivi de deux semaines supplémentaires de vents violents et d’une mer agitée.

REGARDER | Le Starliner de Boeing revient sur Terre sans ses astronautes

Le Starliner de Boeing revient sur Terre sans ses astronautes | Canada ce soir Le vaisseau spatial Starliner de Boeing revient enfin sur Terre sans ses deux astronautes américains Suni Williams et Butch Wilmore. La mission était censée durer huit jours, les astronautes passant environ sept jours sur la Station spatiale internationale. Leur séjour a désormais été prolongé à huit mois en raison de problèmes avec Starliner. L’astronaute canadien Chris Hadfield se joint à Canada Tonight pour en discuter.

Les quatre astronautes de retour sont Matthew Dominick, Michael Barratt et Jeanette Epps de la NASA, ainsi que le Russe Alexander Grebenkin. Barratt, le seul vétéran de l’espace à participer à la mission, a reconnu les équipes de soutien de son pays qui ont dû « replanifier, rééquiper et en quelque sorte tout refaire avec nous… et nous ont aidé à encaisser tous ces coups ».

Leurs remplaçants sont les deux pilotes d’essai du Starliner Butch Wilmore et Suni Williams, dont la propre mission est passée de huit jours à huit mois, et deux astronautes lancés par SpaceX il y a quatre semaines. Ces quatre-là resteront là-haut jusqu’en février.

REGARDER | Des astronautes bloqués discutent des problèmes de Starliner lors de leur première interview depuis le retour de la capsule

Des astronautes bloqués discutent des problèmes de Starliner lors de leur première interview depuis le retour de la capsule Les astronautes bloqués de la NASA, Barry Wilmore et Sunita Williams, se sont adressés aux médias pour la première fois depuis le retour du vaisseau spatial Boeing Starliner sur Terre. Le Dr Adam Sirek de la Société canadienne de médecine aérospatiale réagit à la conférence de presse.

La station spatiale est désormais revenue à son équipage normal de sept personnes – quatre Américains et trois Russes – après des mois de débordement.