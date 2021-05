4 associés de Sushil Kumar arrêtés

Dans une percée majeure dans le meurtre de Sagar Dhankar, la police de Delhi a arrêté quatre associés du double médaillé olympique Sushil Kumar. Tous les arrêtés sont des membres du gang Kala Asauda et Neeraj Bawana.

Un haut responsable de la police a déclaré que sur une information, une équipe d’état-major spécial de Rohini sous l’inspecteur Ishwar Singh et la supervision générale de Brahmjeet Singh, ACP de l’opération Cell, district de Rohini à Delhi, a appréhendé quatre membres actifs du gang Kala Asauda – Neeraj Bawana. de la région de Kanjhawala dans la nuit de mardi et mercredi.

Le responsable a déclaré que tous se sont avérés être les associés de Sushil Kumar dans l’affaire du meurtre de Dhankar au stade Chhatrasal.

Les accusés arrêtés ont été identifiés comme étant Bhupender alias Bhupi, Mohit alias Bholi, Gulab alias Pahalwan et Manjeet alias Chunnil, résidents de Jhajjar et Rohtak à Haryana.

Ils ont révélé toute la conspiration et la séquence des événements du meurtre de Sagar. Il a déclaré que des mandats non bailable (NBW) étaient en instance contre eux.

Donnant les détails de leur arrestation, le responsable a déclaré que dans la nuit des 4 et 5 mai, une information avait été reçue au poste de police de Model Town concernant des tirs à l’intérieur du stade Chhatrasal.

Le responsable a déclaré que la police du stade Chhatrasal avait trouvé cinq voitures, dont une Maruti Alto, une ville Honda, une Toyota Fortuner, une Mahindra Scorpio et une Maruti Brezza.

La police a également récupéré un pistolet à double canon chargé et trois cartouches ont été trouvées à l’intérieur de la voiture Scorpio et deux bâtons dans le parking.

«Au cours de l’enquête ponctuelle, il a été constaté que Sushil Kumar et ses associés avaient battu les blessés. Une affaire a été enregistrée en vertu de plusieurs articles de la loi sur l’IPC et les armes.

L’enquête sur l’affaire a par la suite été transférée au Service de la criminalité.

Sushil Kumar et son assistant Ajay ont été arrêtés dimanche matin et ils sont en détention préventive auprès de la Direction de la criminalité.

Le responsable a déclaré que mardi, une information a été reçue selon laquelle quatre membres du gang Kala Asauda – Neeraj Bawana impliqués dans le meurtre de Dhankar au stade Chhatrasal, viennent au village de Ghewra pour rencontrer leur associé Kala, également résident de Jhajjar à Haryana.

«Faisant suite à ces informations, la police a posé un piège près du passage à niveau de Ghewra et arrêté les quatre accusés», a-t-il dit.

«Lors de l’interrogatoire, ils ont révélé que dans la nuit des 4 et 5 mai, ils s’étaient rendus au stade Chhatrasal. Ils ont atteint le stade vers 12 heures du soir dans deux véhicules, une voiture scorpion et une voiture Brezza. Par la suite, ils se sont activement impliqués dans le crime », a-t-il déclaré.

Le responsable de la police a également déclaré que les quatre accusés avaient également raconté la séquence des événements et les détails d’autres personnes impliquées dans le crime.

«En entendant la sirène de la police, ils n’ont pas pu s’échapper avec leurs véhicules mais ont laissé les voitures (Scorpio et Brezza) et leurs armes sur place», a-t-il dit.

Lundi, l’IANS avait rendu compte du Mahindra Scorpio associé aux personnes du gang Neeraj Bawana.

La police a déclaré que Bhupender, 38 ans, était entré en contact avec Rajeev alias Kala en 2000, et après avoir commis un vol, il est devenu un proche associé de Kala et a commis un certain nombre de vols et de meurtres jusqu’en 2011.

Le responsable a déclaré qu’en 2011, Bhupender avait été emprisonné dans une affaire de double meurtre et était resté en prison jusqu’en février 2021.

« En 2020, son chef de gang Kala a été assassiné par des membres d’un gang rival dans les locaux du tribunal de Rohtak et après sa libération, il a relancé son gang pour se venger », a déclaré le responsable.

Bhupender est auparavant impliqué dans 9 cas.

Alors que le frère de Mohit, Rohit, était un proche associé de Kala et est actuellement incarcéré.

En 2016, les gangsters rivaux ont impliqué Mohit dans la conspiration d’une tentative d’assassinat d’un Suresh. En 2019, Mohit a de nouveau été impliqué dans une affaire de complot de meurtre d’un gang rival. Il a été libéré sous caution en mai 2020 et a rejoint Bhupender pour relancer le gang.

Gulab a rejoint le gang Kala Asauda en 2016 et deux ans plus tard, il a été impliqué dans une tentative d’assassinat et plus tard en 2019, il a été arrêté pour une arme à feu illégale.

En 2020, les membres du gang rival ont ciblé Gulab, où son ami Ravinder a été tué et il a été blessé par balle. Depuis, il a quitté son domicile et a passé son temps avec des membres du gang Kala Asauda pour se venger. Il était auparavant impliqué dans deux affaires.

Le responsable a déclaré que Manjeet était impliqué dans la fourniture d’armes à feu illégales.

En 2011, il a été arrêté après une brève rencontre et 32 ​​armes à feu illégales (7 pistolets et 25 pistolets fabriqués dans le pays) lui ont été récupérées. En prison, il est entré en contact avec Kala Asauda et, par la suite, a fourni des armes aux membres de son gang, a déclaré le responsable de la police.

«Il a été arrêté à plusieurs reprises avec des associés de Kala dans divers cas. Maintenant, il a rejoint Bhupender pour renforcer Kala Asauda Gang. Il est auparavant impliqué dans quatre cas », a ajouté le responsable.

