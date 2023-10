4 arrêtés, 2 détenus pour le meurtre de deux étudiants de Manipur ; Envolé vers l’Assam

Quatre personnes ont été arrêtées par le Bureau central d’enquête (CBI) dans l’horrible affaire du meurtre de deux étudiants à Manipur en juillet, dont la photo a fait surface sur les réseaux sociaux la semaine dernière.

Les quatre – deux hommes et deux femmes – et deux mineurs ont été transportés par avion à Guwahati dans l’Assam. Les deux mineurs ont été remis au responsable de la protection de l’enfance du district métropolitain de Kamrup pour leur bien-être, leur protection et leurs soins, a indiqué le CBI dans un communiqué.

Les accusés ont été identifiés comme Paominlun Haokip, Malsawn Haokip, Lhingneichong Baite et Tinneikhol. Lhingneichong Baite était une amie de l’étudiante qui a été assassinée, ont déclaré des personnes ayant une connaissance directe de l’affaire. L’un des suspects serait l’épouse d’un groupe d’insurgés basé à Churachandpur, ont indiqué des sources sans donner plus de détails.

Une unité d’élite de la police de Manipur et de l’armée indienne, dans le cadre d’une opération conjointe, a capturé les suspects dans le district montagneux de Churachandpur, à 51 km d’Imphal, où les violences ethniques ont commencé le 3 mai. Plusieurs groupes insurgés Kuki qui ont signé la suspension tripartite des opérations ( SoO) sont basés dans ce district de colline.

Après les avoir rattrapés, les forces se sont rapidement rendues à l’aéroport, où les attendaient une équipe du CBI. L’équipe du CBI et les suspects ont pris le dernier vol au départ d’Imphal vers 17h45.

Des sources ont indiqué que certaines personnes ont tenté de se diriger vers l’aéroport après avoir entendu parler des arrestations. L’heure qui s’est écoulée avant le décollage de l’avion a été « pleine de tension », car la Force centrale de sécurité industrielle (CISF) qui garde l’aéroport a été informée d’éventuels problèmes, ont déclaré à NDTV des personnes ayant une connaissance directe de l’affaire, demandant l’anonymat. Heureusement, rien de fâcheux ne s’est produit, ont-ils déclaré.

Les deux étudiants de Manipur tués en juillet

« Comme le dit le proverbe, on peut s’enfuir après avoir commis le crime, mais on ne peut pas échapper aux longues mains de la loi. Nous nous engageons à garantir une peine maximale, y compris la peine capitale, pour le crime odieux qu’ils ont commis », a déclaré le ministre en chef de Manipur, N. Biren Singh a déclaré dans un message sur X, anciennement Twitter.

Je suis heureux de vous annoncer que certains des principaux coupables responsables de l’enlèvement et du meurtre de Phijam Hemanjit et Hijam Linthoingambi ont été arrêtés aujourd’hui à Churachandpur. Comme le dit le proverbe, on peut s’enfuir après avoir commis le crime, mais on ne peut pas échapper longtemps… – N.Biren Singh (@NBirenSingh) 1 octobre 2023

M. Singh a déclaré aujourd’hui aux journalistes que des terroristes du Myanmar et du Bangladesh se sont associés à certains groupes d’insurgés pour exploiter la crise du Manipur, et que la violence en cours oppose les terroristes et l’État.

Hier, un suspect terroriste a été arrêté à Churachandpur par l’Agence nationale d’enquête dans le cadre d’une affaire de complot transnational impliquant des dirigeants terroristes au Bangladesh et au Myanmar.

Après que la nouvelle des arrestations se soit répandue, une foule nombreuse est sortie sur les routes de Churachandpur. La police a déclaré que le rassemblement s’était déroulé dans le calme.

Les photos montrant les corps des deux étudiants disparus en juillet ont été publiées sur les réseaux sociaux le 26 septembre, après quoi le gouvernement de Manipur a assuré une action rapide.

Le CBI s’est déjà penché sur cette affaire, même si les corps des deux étudiants – tous deux mineurs – n’ont pas encore été retrouvés. Les enquêteurs examinent également les allégations de viol avant que la mineure ne soit assassinée, ont indiqué des sources à NDTV.

Les photos montrent les deux étudiants – tous deux âgés de 17 ans – assis dans l’enceinte herbeuse de ce qui semble être un camp de fortune dans la jungle d’un groupe armé.

La police de Manipur a nommé le mois dernier un ancien soldat des forces spéciales de l’armée pour superviser les opérations de combat.

Les violences ethniques entre les tribus Kuki, majoritaires dans les collines, et les Meiteis, majoritaires dans les vallées, ont commencé le 3 mai, à la suite d’une protestation des Kukis contre la demande des Meiteis d’obtenir le statut de tribu répertoriée (ST). Plus de 180 personnes sont mortes et des milliers ont été déplacées à l’intérieur du pays.