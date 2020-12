LA HAYE, Pays-Bas: cinq équipes de football sur dix de la ligue moldave ont été impliquées dans des matchs truqués en lien avec le crime organisé cette saison et quatre arrestations ont été effectuées, a annoncé mardi la police d’Europol.

Un syndicat du crime soupçonné de gagner des centaines de milliers de dollars en pariant sur environ 20 jeux a été démantelé au cours de l’opération, a déclaré Europol dans un communiqué.

Selon Europol, les cadres, entraîneurs, managers, joueurs de football et autres intermédiaires font partie du réseau.

Lundi, quatre arrestations ont été effectuées et les bureaux d’un club ont été fouillés par des enquêteurs anti-corruption en Moldavie. Les personnes arrêtées et le club n’ont pas été identifiés par Europol.

On pense que les paris jusqu’à 20 000 euros (24 000 $) sont principalement placés sur les marchés de paris asiatiques pour chaque match fixe.

Au total, les bénéfices criminels sont estimés à 600 000 euros (728 000 dollars), a déclaré Europol, basé aux Pays-Bas. Des liens avec les États membres de l’UE ont également été identifiés. L’enquête est en cours.

Europol a déclaré avoir fourni un soutien opérationnel en déployant deux experts en Moldavie pour comparer les informations opérationnelles avec les bases de données d’Europols et fournir des liens avec les enquêteurs sur le terrain.

La Moldavie est une ancienne république soviétique limitrophe de la Roumanie et de l’Ukraine. Il a déclaré son indépendance en 1991 et est l’un des pays les plus pauvres d’Europe.

L’équipe la plus établie de la ligue, le shérif Tiraspol, mène le classement après avoir remporté 18 des 20 matchs depuis juillet.

Codru à la dernière place a perdu 17 matchs sur 21 et a une différence de buts de -55.

