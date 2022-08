4 ans après la mort de son fils, une mère de Vancouver célèbre la journée de sensibilisation aux surdoses

Sharene Shuster porte un médaillon doré en forme de cœur autour du cou avec une empreinte digitale gravée dessus. À l’intérieur se trouvent certaines des cendres de son fils aîné, Jordan Hunter Carhoun, décédé en 2018 à l’âge de 25 ans, après avoir fumé ce qu’il pensait être de l’héroïne mais qui s’est avéré être du fentanyl.

Peu de temps après la mort de Jordan, Shuster a entendu parler de la journée internationale de sensibilisation aux surdoses. Elle a apporté une photo de lui lors d’un événement au centre-ville de Vancouver où elle a été présentée à Moms Stop the Harm, un réseau de mères et de familles qui ont été directement touchées par la crise des drogues toxiques.

Mercredi, quelques semaines après le quatrième anniversaire de la mort de Jordan, elle marque la journée de sensibilisation aux surdoses avec ce même groupe de mères qui sont tout aussi déterminées à mettre fin à la crise de la drogue.

“Cela dure depuis 2016 et c’est juste déchirant”, a déclaré Shuster dans une interview avec CBC.

“Nous avons besoin d’un approvisionnement sûr. Nous devons arrêter cela”,

“La Jordanie était différente”

Jordan Carhoun est né sourd et a reçu un implant cochléaire à l’âge de deux ans. Il a rapidement appris à signer, à lire sur les lèvres et finalement à parler en grandissant.

Shuster dit qu’il était un étudiant au tableau d’honneur qui a appris le français et le japonais à l’école. Il était populaire, extraverti et joyeux ; il aimait les animaux et le sport.

Mais vers la fin du lycée, sa mère dit que les choses sont devenues difficiles pour lui.

“La Jordanie était différente”, a-t-elle déclaré. “Quand les filles sont arrivées, il s’est fait taquiner et c’est là que la dépression a commencé.”

“Il est décédé un jeudi et il a eu un tout nouvel emploi à partir de ce lundi à l’aéroport de Vancouver en tant qu’électricien”, a déclaré Sharene Shuster à propos de son fils Jordan. “Il avait tout pour lui.” (Rafferty Baker/CBC)

Shuster dit qu’un ami a initié Jordan à l’héroïne et qu’il est rapidement devenu accro. Mais ce n’est que des mois plus tard, lorsque sa petite amie Jasmine l’a surpris en train de fumer de la drogue, que la famille l’a découvert.

Shuster dit qu’il était “tellement gêné” et a dit à sa famille qu’il voulait de l’aide pour arrêter la drogue.

Elle se souvient avoir appelé des centres de réadaptation et avoir appris que la liste d’attente était de quatre à cinq mois. La famille a eu la chance de connaître quelqu’un qui travaillait à Together We Can, un centre de traitement de la toxicomanie, et Jordan a été rapidement admis grâce à leurs relations.

“Il était sur la voie de la guérison. Il était allé en cure de désintoxication, il faisait des merveilles”, a déclaré Shuster. Puis Jordan a appris que deux de ses amis qu’il avait rencontrés en cure de désintoxication étaient morts – et il a rechuté.

“Il est sorti et ce qu’il pensait acheter était de l’héroïne”, a-t-elle déclaré.

Le rapport d’autopsie de Jordan a montré qu’il avait ingéré du fentanyl pur à 100 %.

“Il n’a pas eu de chance.”

Briser la stigmatisation

Shuster cite la Jordanie comme un exemple de la crise des drogues toxiques qui sévit dans toute la Colombie-Britannique et ne se limite pas au Downtown East Side de Vancouver.

La famille vivait dans la partie ouest de Vancouver et Jordan a fréquenté une école privée jusqu’à la 12e année.

Un grand nombre de personnes qui meurent sont des adolescents et de jeunes adultes, aux prises avec des problèmes de santé mentale et consommant seuls, a déclaré Shuster.

Le jour de sa mort, Jordan a été retrouvé par sa petite amie, affalé sur la baignoire de l’appartement au sous-sol que les deux partageaient chez ses parents.

Elle pense que lui et d’innombrables autres jeunes décédés depuis 2016 ont utilisé la drogue comme mécanisme d’adaptation.

“Ils ne sont pas là pour se défoncer et faire la fête”, a déclaré Shuster. “Ils se soignent eux-mêmes pour soulager la douleur et s’échapper.”

Mercredi, Shuster et d’autres mères, pères, membres de la famille et amis porteront du violet et se rassembleront pour honorer les êtres chers qu’ils ont perdus.

BC Place, Rogers Stadium Science World, le pont de la rue Burrard, l’hôtel de ville et d’autres endroits de la ville brilleront de lumières violettes dans le cadre de la journée de sensibilisation aux surdoses.

“Et aussi tout le long de Robson Street, il y a des rubans noués partout avec les noms de nos enfants”, a-t-elle déclaré.

Sur le ruban de Jordan, Shuster fournira des détails sur son fils : « Dire aux gens : il avait 25 ans. Il était électricien. Il avait un partenaire de vie. Il avait des frères et sœurs, des amis, de la famille.

Dans la région métropolitaine de Vancouver, plusieurs événements offriront une formation aux premiers soins et distribueront des trousses de naloxone – un médicament utilisé pour contrecarrer temporairement les opioïdes. Il y aura des rassemblements appelant à un approvisionnement sûr, des organisations distribuant des kits de test et des médicaments testés ainsi que des veillées aux chandelles en souvenir de ceux qui sont décédés.

“Notre objectif est simplement de sensibiliser, de mettre fin à la stigmatisation et de sauver des vies”, a déclaré Shuster.

“Chaque minute, chaque heure, je pense à mon fils.”