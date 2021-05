4 anciens policiers de Minneapolis mis en examen

WASHINGTON – Un grand jury fédéral a inculpé Derek Chauvin et trois autres anciens policiers de Minneapolis pour des accusations de droits civils pour la mort de George Floyd, a annoncé vendredi le ministère de la Justice.

Chauvin, 45 ans, a été reconnu coupable de meurtre et d’homicide involontaire coupable en avril, près d’un an après avoir épinglé son genou contre le cou de Floyd pendant plus de neuf minutes, un acte largement condamné capturé dans une vidéo virale qui a déclenché des mois de protestations contre la brutalité policière contre Américains noirs.

Les trois autres anciens officiers de Minneapolis impliqués dans l’incident devraient être jugés en août. J. Alexander Kueng, Thomas Lane et Tou Thao font chacun face à des accusations de complicité.

Un jour après que Chauvin a été condamné, le procureur général Merrick Garland a annoncé une enquête approfondie sur les opérations du département de police de Minneapolis, y compris son utilisation de la force meurtrière.

L’enquête fait partie du rajeunissement du ministère de la Justice de la surveillance fédérale des services de police, qui languissait sous l’administration Trump. L’agence a également lancé une enquête similaire pour savoir si le département de police du métro de Louisville s’est livré à des violations des droits civils au milieu d’un bilan national après la mort de Breonna Taylor.

Chauvin, risque 12,5 ans de prison. Un médecin légiste du comté a statué que la mort du Floyd à 46 ans était un homicide et que son cœur avait cessé de battre pendant que Chauvin pressait son genou contre son cou.