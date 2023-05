4 anciens joueurs des Chiefs qui sont toujours étonnamment des agents libres

Avec la saison 2023 de la NFL encore dans des mois et le camp d’entraînement à l’horizon, plusieurs anciens joueurs des Chiefs de Kansas City restent des agents libres.

L’année de la ligue 2023 a officiellement commencé le 5 mars, et il y avait une multitude d’agents libres et de métiers qui ont bouleversé le paysage de la NFL. Cette ruée s’est poursuivie tout au long du repêchage de la NFL 2023, alors que les équipes sélectionnaient les meilleurs espoirs universitaires qui, selon elles, pourraient les aider à concourir pour un trophée Lombardi sur toute la ligne. Maintenant, nous sommes au milieu d’activités d’équipe organisées (OTA), ce qui signifie que nous nous rapprochons du camp d’entraînement.

Avec le camp d’entraînement à l’horizon, il y a encore des joueurs qui ont besoin d’une nouvelle maison, au moins pendant l’été. Étonnamment, certains grands noms n’ont pas encore signé avec une nouvelle équipe. Et étonnamment, certains d’entre eux sont d’anciens joueurs des Chiefs de Kansas City.

Voici quatre joueurs des Chiefs qui sont étonnamment toujours des agents libres.

4 anciens joueurs des Chiefs qui sont encore étonnamment des agents libres, n° 4 : Frank Clark, DE

Le premier nom qui vient à l’esprit des fans des Chiefs est l’ailier défensif, Frank Clark.

Avant la saison 2019, les Chiefs ont négocié un échange avec les Seahawks de Seattle pour faire venir Clark. C’était leur grand coup pour aider l’équipe à faire pression pour un titre du Super Bowl. Effectivement, ils ont fait exactement cela, remportant le Super Bowl 54 en trois matchs éliminatoires, où Clark a enregistré neuf plaqués combinés (six en solo, trois assistés), sept coups sûrs du quart-arrière et cinq sacs.

Clark a été le visage de la ruée vers les passes des Chiefs pendant ses cinq années avec l’équipe, où il s’est qualifié pour le Pro Bowl trois années de suite (2019-21).

Au cours de la dernière saison régulière, Clark a réalisé 39 plaqués combinés (25 en solo, 14 assistés), 13 coups sûrs du quart-arrière et cinq sacs en 15 matchs joués. Mais lors des séries éliminatoires, Clark s’est présenté au moment le plus important, en particulier lors du match de championnat de l’AFC. Face aux Bengals de Cincinnati, Clark a enregistré trois coups sûrs du quart-arrière et 1,5 sacs sur Joe Burrow lors de la victoire 23-20 de l’équipe.

Les Chiefs ont choisi de libérer Clark de son contrat cette intersaison après que les deux parties n’aient pas pu s’entendre sur un accord restructuré. Au moment d’écrire ces lignes, il est toujours un agent libre.